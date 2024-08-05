Робототехника и ардуино. Барнаульская IT-академия приглашает школьников на обучение

В августе там пройдет день открытых дверей и пробный урок

05 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KDnFy

Робот / Фото: компьютерная академия "Топ"

Ваш ребенок проводит много времени за компьютером? Это повод задуматься, но не спешите ругать его. Лучше попробуйте направить интерес в правильное русло и увлечь изучением 3Д-моделирования, робототехники, веб-дизайна и программирования. Эти направления не только интересны, но способствуют развитию интеллектуального потенциала ребенка и помогают лучше понимать физику, математику, логику и естествознание. А в будущем могут помочь приобрести востребованную специальность. Приходите учиться в компьютерную академию "Топ". 10 августа 2024 года в барнаульском филиале академии пройдет день открытых дверей, на котором можно узнать о ее деятельности и поучаствовать в пробном занятии. Всех гостей ждут приятные бонусы.

С какого возраста можно заниматься?

Обучение проводят для детей разных возрастов: от 7 до 14 лет.

Уже в сентябре 2024 года начнется очередной старт групп. Они сформированы по нескольким категориям: 7-8 лет; 9-12 лет и 13-14 лет.

По каким направлениям идет обучение?

Обучение охватывает все основные области IT, включая создание сайтов, веб-дизайн, программирование, разработку компьютерных игр, анимацию и виртуальную реальность. Также "Топ" обучает и новым перспективным направлениям: 3Д-моделирование, принтинг, робототехника и ардуино, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность.

Как проходят занятия?

Их проводят в группах, сформированных по возрастным категориям. Академия использует передовые методики обучения и привлекает IT-специалистов, которые имеют опыт работы с детьми.

Когда пройдет день отрытых дверей и что там будет?

10 августа 2024 года в 13:00 в барнаульском филиале академии пройдет день открытых дверей, где можно познакомиться с учебным процессом, преподавателями и получить информацию о предстоящих занятиях.

В программе:

пробный урок для детей от 7 до 14 лет;

презентация учебных программ;

особенности обучения и знакомство с преподавателями.

Всех гостей ждут приятные бонусы.

Предварительная регистрация доступна по телефону +7 (3852) 72-14-10, онлайн или через WhatsApp* +7-906-966-53-47.

Компьютерная академия "Топ"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: +7-906-966-53-47* IT ("АйТи"); WhatsApp ("Вотсап")

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

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