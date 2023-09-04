Центр технического творчества "Роботрек" в интересном формате знакомит детей 5-17 лет с высокими технологиями и готовит к специальностям будущего

04 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K7RzU

Робототехника / Фото: freepik.com

Многие из нас в детстве играючи что-то изобретали и конструировали, но немногим удается развить в себе этот талант и довести его до совершенства или до высокооплачиваемой работы. А в центре детского технического творчества "Роботрек" помогают ребятам "прокачать" свои способности. Опытные педагоги пробуждают у детей интерес к точным наукам и подготавливают их к перспективным специальностям.

Что такое "Роботрек"?

"Роботрек" – крупная международная сеть центров цифровых технологий и робототехники, которая вот уже шесть лет успешно популяризует в Барнауле техническое творчество и инженерную культуру среди детей и молодежи.

Сеть объединяет российских инженеров-разработчиков и IT*-специалистов, методистов, владельцев социального бизнеса и преподавателей.

"Каждый ребенок – потенциальный изобретатель, а техническое творчество позволяет удовлетворить стремление к исследованию окружающего мира и включить ребенка в полезную практическую деятельность", – говорят в центре.





Центр технического творчества "Роботрек" / Фото предоставлено компанией

Чем там занимаются дети и с какого возраста?

"Роботрек" знакомит детей от 5 до 17 лет с высокими технологиями в игровом и интересном формате. Занятия полностью соответствуют возрасту. Юные инженеры с удовольствием их посещают.

В центре детского технического творчества есть специальное программное обеспечение и конструкторы, имеющие расширенный функционал. Они соответствуют ФГОС.

На какие занятия можно записаться?

Сейчас в "Роботрек" открыт набор детей по направлениям:

робототехника с 5 лет (старшая группа ДС);

программирование с 6 лет (подготовительная группа ДС);

3D*-моделирование с 8 лет (2 класс школы);

электроника с 9 лет (3 класс школы);

пайка и схемотехника с 9 лет (3 класс школы).

Пробное занятие проводят бесплатно, однако количество мест ограничено. Узнать более подробную информацию и записаться можно по телефону: (3852) 994-466, по WhatsApp* или оставив заявку на занятие.

"Роботрек" – не просто "кружок", чтобы чем-то занять ребенка, это качественный вклад в его развитие и будущее.

"Роботрек" (ООО "Текрат")

Адреса в Барнауле:

Балтийская, 45а;

50 Лет СССР, 16;

Сиреневая, 22;

65 Лет Победы, 41.*3D ("3Д"); IT (АйТи); WhatsApp ("ВотсАп").

Фото: Центр "Роботрек"

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