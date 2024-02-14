Роботы начали заменять дворников в Москве

Уже в этом году разработчик планирует начать серийное производства "Пикселей"

14 февраля 2024, 17:31, ИА Амител

Робот-уборщик "Пиксель" / Фото: сайт Сергея Собянина / sobyanin.ru

В Москве появились 10 дополнительных роботов-уборщиков "Пиксель", которые будут поддерживать чистоту в городе, рассказал мэр Сергей Собянин.

Тем самым количество таких беспилотников выросло до 12, а количество площадок, на которых они работают, до пяти. Это Цифровое деловое пространство и парки "Руднево", "Кузьминки", "Сокольники" и 50-летия Октября.

Градоначальник отметил, что "Пиксель" укомплектован различным сменным навесным оборудованием, благодаря чему может наводить порядок круглый год и практически в любую погоду, а его батарея рассчитана на 16 часов работы. Кроме того, робот почти не издает шума, а потому может работать и по ночам. Маршрутное задание он получает через центр диспетчеризации и самостоятельно возвращается на базу после смены.

Как подчеркнул мэр, разработавшая "Пикселей" компания "Автономика" планирует уже ко второй половине года выйти на серийное производство. "Тогда мы сможем начать постепенное внедрение беспилотной системы в городское хозяйство", – заключил он.