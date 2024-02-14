Роботы начали заменять дворников в Москве
Уже в этом году разработчик планирует начать серийное производства "Пикселей"
14 февраля 2024, 17:31, ИА Амител
В Москве появились 10 дополнительных роботов-уборщиков "Пиксель", которые будут поддерживать чистоту в городе, рассказал мэр Сергей Собянин.
Тем самым количество таких беспилотников выросло до 12, а количество площадок, на которых они работают, до пяти. Это Цифровое деловое пространство и парки "Руднево", "Кузьминки", "Сокольники" и 50-летия Октября.
Градоначальник отметил, что "Пиксель" укомплектован различным сменным навесным оборудованием, благодаря чему может наводить порядок круглый год и практически в любую погоду, а его батарея рассчитана на 16 часов работы. Кроме того, робот почти не издает шума, а потому может работать и по ночам. Маршрутное задание он получает через центр диспетчеризации и самостоятельно возвращается на базу после смены.
Как подчеркнул мэр, разработавшая "Пикселей" компания "Автономика" планирует уже ко второй половине года выйти на серийное производство. "Тогда мы сможем начать постепенное внедрение беспилотной системы в городское хозяйство", – заключил он.
17:35:21 14-02-2024
Позабыты хлопоты, остановлен бег...
17:48:22 14-02-2024
С дворниками драться будут..
18:43:17 14-02-2024
А где-то сидит человек и управляет этим роботом дистанционно. Получается медленно и неэффективно
21:16:25 14-02-2024
Гость (18:43:17 14-02-2024) А где-то сидит человек и управляет этим роботом дистанционно... Ты робота пылесоса видел? Он сам справляется.
09:42:39 15-02-2024
Гость (21:16:25 14-02-2024) Ты робота пылесоса видел? Он сам справляется.... Ага, а кто его вытряхивает, достает застрявшего, доливает воду, меняет щетки, к тому же обычным пылесосом можно диван соснуть, а с роботом что
11:42:56 15-02-2024
Гость (18:43:17 14-02-2024) А где-то сидит человек и управляет этим роботом дистанционно... ] смотрю прямо сейчас в окно на нашего дворника: пришел на работу в 11:00, и не торопясь, ходит с метелочкой по заданной территории, а никакой управы на него нет.
19:16:21 14-02-2024
цифровизация, роботизация, и др. технический прогресс - это хорошо! только смотря для чего он используется, в чьих интересах!..?
21:06:07 14-02-2024
Гость (19:16:21 14-02-2024) цифровизация, роботизация, и др. технический прогресс - это ... " ..в чьих интересах!..?" - можно примеры..
11:43:54 15-02-2024
dok_CФ (21:06:07 14-02-2024) " ..в чьих интересах!..?" - можно примеры.. ... про "золотой миллиард", не слышал?
19:33:12 14-02-2024
внутри Джамшут сидит?
10:03:49 15-02-2024
Неужели скоро как в Детройт, игре, андроиды будут работать бесплатно, а люди будут сидеть безработными... грустно
11:37:06 15-02-2024
иллюстраторы и райтеры уже никому не нужны- с этим отлично справляются нейросети, роботы- курьеры уже давно ездят в Мск, сейчас дворники... НТП нужно как-то тормозить, иначе будет очень страшно на Земле.