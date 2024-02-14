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Роботы начали заменять дворников в Москве

Уже в этом году разработчик планирует начать серийное производства "Пикселей"

14 февраля 2024, 17:31, ИА Амител

Робот-уборщик "Пиксель" / Фото: сайт Сергея Собянина / sobyanin.ru
Робот-уборщик "Пиксель" / Фото: сайт Сергея Собянина / sobyanin.ru

В Москве появились 10 дополнительных роботов-уборщиков "Пиксель", которые будут поддерживать чистоту в городе, рассказал мэр Сергей Собянин.

Тем самым количество таких беспилотников выросло до 12, а количество площадок, на которых они работают, до пяти. Это Цифровое деловое пространство и парки "Руднево", "Кузьминки", "Сокольники" и 50-летия Октября.

Градоначальник отметил, что "Пиксель" укомплектован различным сменным навесным оборудованием, благодаря чему может наводить порядок круглый год и практически в любую погоду, а его батарея рассчитана на 16 часов работы. Кроме того, робот почти не издает шума, а потому может работать и по ночам. Маршрутное задание он получает через центр диспетчеризации и самостоятельно возвращается на базу после смены.

Как подчеркнул мэр, разработавшая "Пикселей" компания "Автономика" планирует уже ко второй половине года выйти на серийное производство. "Тогда мы сможем начать постепенное внедрение беспилотной системы в городское хозяйство", – заключил он.

Москва новые технологии

Комментарии 12

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Гость

17:35:21 14-02-2024

Позабыты хлопоты, остановлен бег...

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Грыша

17:48:22 14-02-2024

С дворниками драться будут..

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Гость

18:43:17 14-02-2024

А где-то сидит человек и управляет этим роботом дистанционно. Получается медленно и неэффективно

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Гость

21:16:25 14-02-2024

Гость (18:43:17 14-02-2024) А где-то сидит человек и управляет этим роботом дистанционно... Ты робота пылесоса видел? Он сам справляется.

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Гость

09:42:39 15-02-2024

Гость (21:16:25 14-02-2024) Ты робота пылесоса видел? Он сам справляется.... Ага, а кто его вытряхивает, достает застрявшего, доливает воду, меняет щетки, к тому же обычным пылесосом можно диван соснуть, а с роботом что

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Элен без ребят

11:42:56 15-02-2024

Гость (18:43:17 14-02-2024) А где-то сидит человек и управляет этим роботом дистанционно... ] смотрю прямо сейчас в окно на нашего дворника: пришел на работу в 11:00, и не торопясь, ходит с метелочкой по заданной территории, а никакой управы на него нет.

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Гость

19:16:21 14-02-2024

цифровизация, роботизация, и др. технический прогресс - это хорошо! только смотря для чего он используется, в чьих интересах!..?

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dok_CФ

21:06:07 14-02-2024

Гость (19:16:21 14-02-2024) цифровизация, роботизация, и др. технический прогресс - это ... " ..в чьих интересах!..?" - можно примеры..

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Элен без ребят

11:43:54 15-02-2024

dok_CФ (21:06:07 14-02-2024) " ..в чьих интересах!..?" - можно примеры.. ... про "золотой миллиард", не слышал?

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Гость

19:33:12 14-02-2024

внутри Джамшут сидит?

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Гость

10:03:49 15-02-2024

Неужели скоро как в Детройт, игре, андроиды будут работать бесплатно, а люди будут сидеть безработными... грустно

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Элен без ребят

11:37:06 15-02-2024

иллюстраторы и райтеры уже никому не нужны- с этим отлично справляются нейросети, роботы- курьеры уже давно ездят в Мск, сейчас дворники... НТП нужно как-то тормозить, иначе будет очень страшно на Земле.

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