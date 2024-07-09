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Родителей будут штрафовать за курящих детей в России

Работу над документом собираются продолжить

09 июля 2024, 18:36, ИА Амител

Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594
Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594

Минздрав и Роспотребнадзор одобрили законопроект о штрафах для родителей, чьи дети до 16 лет употребляют табак и никотинсодержащую продукцию. 

Об этом сообщил источник, знакомый с документом, в интервью "Интерфаксу". Он подчеркнул, что концепция законопроекта заслуживает внимания.

На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности было отмечено, что в кабинете министров обратили внимание на похожий законопроект, который уже находится на рассмотрении в Госдуме. Этот законопроект был предложен депутатами от ЛДПР и поддержан правительством при условии его доработки с учетом замечаний.

Таким образом, работа над законопроектом, направленным на введение штрафов для родителей за курение детей, будет продолжена в рамках этого документа.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи дети курят, был подготовлен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Он объяснил необходимость введения новой меры ответственности ростом числа случаев курения вейпов в школах и жалобами учителей и здоровых детей.

Метелев предложил распространить ответственность за курение на родителей, аналогично тому, как это уже сделано для алкоголя и наркотиков. Он также предложил повысить размер административного штрафа за курение в неположенных местах и на детской площадке.

Законопроекты законы

Комментарии 9

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Гость

18:49:08 09-07-2024

Какой опять бред, может они подскажут механизм запрета, что делать родителю с курящим ребенком, я вот в 14 лет начала курить, родители не знали, а когда узнали начали запрещать, не помогло, можно подумать подростки, которые начали курить будут слушаться своих родителей.

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гость

18:55:36 09-07-2024

и за матерки , потому что мат со всех сторон

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Гость

22:25:58 09-07-2024

гость (18:55:36 09-07-2024) и за матерки , потому что мат со всех сторон...
Не логичнее тогда начать со взрослых?

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dok_CФ

20:01:56 09-07-2024

законопроект заслуживает внимания

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Гость

20:06:24 09-07-2024

За матерящихся, как сапожники, тоже бы надо!

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Олег

20:57:52 09-07-2024

А за наркотики?

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Гость

07:18:15 10-07-2024

Олег (20:57:52 09-07-2024) А за наркотики?... Читать не умеете?

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Гость

10:43:04 10-07-2024

Начните с себя... Я понимаю, что курение- первый признак умственной отсталости, но нельзя же прям вот так: на остановке общественного транспорта сосальщик вонючих палочек с вероятностью 90% выберет такую позицию, что его вонючий дым будет относить на стоящих на остановке людей. Он настолько туп, что не понимает, что мешает другим. Я думаю, это следствие курения.

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гость

11:09:03 10-07-2024

А как бесправный родитель может повлиять на ребенка,которого еще и защают придуманные этими дымарями законы или все таки важно не забота о детях,а сам штраф

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