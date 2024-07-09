Родителей будут штрафовать за курящих детей в России

Работу над документом собираются продолжить

09 июля 2024, 18:36, ИА Амител

Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594

Минздрав и Роспотребнадзор одобрили законопроект о штрафах для родителей, чьи дети до 16 лет употребляют табак и никотинсодержащую продукцию.

Об этом сообщил источник, знакомый с документом, в интервью "Интерфаксу". Он подчеркнул, что концепция законопроекта заслуживает внимания.

На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности было отмечено, что в кабинете министров обратили внимание на похожий законопроект, который уже находится на рассмотрении в Госдуме. Этот законопроект был предложен депутатами от ЛДПР и поддержан правительством при условии его доработки с учетом замечаний.

Таким образом, работа над законопроектом, направленным на введение штрафов для родителей за курение детей, будет продолжена в рамках этого документа.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи дети курят, был подготовлен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Он объяснил необходимость введения новой меры ответственности ростом числа случаев курения вейпов в школах и жалобами учителей и здоровых детей.

Метелев предложил распространить ответственность за курение на родителей, аналогично тому, как это уже сделано для алкоголя и наркотиков. Он также предложил повысить размер административного штрафа за курение в неположенных местах и на детской площадке.