Родителей будут штрафовать за курящих детей в России
Работу над документом собираются продолжить
09 июля 2024, 18:36, ИА Амител
Минздрав и Роспотребнадзор одобрили законопроект о штрафах для родителей, чьи дети до 16 лет употребляют табак и никотинсодержащую продукцию.
Об этом сообщил источник, знакомый с документом, в интервью "Интерфаксу". Он подчеркнул, что концепция законопроекта заслуживает внимания.
На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности было отмечено, что в кабинете министров обратили внимание на похожий законопроект, который уже находится на рассмотрении в Госдуме. Этот законопроект был предложен депутатами от ЛДПР и поддержан правительством при условии его доработки с учетом замечаний.
Таким образом, работа над законопроектом, направленным на введение штрафов для родителей за курение детей, будет продолжена в рамках этого документа.
Законопроект о штрафах для родителей, чьи дети курят, был подготовлен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Он объяснил необходимость введения новой меры ответственности ростом числа случаев курения вейпов в школах и жалобами учителей и здоровых детей.
Метелев предложил распространить ответственность за курение на родителей, аналогично тому, как это уже сделано для алкоголя и наркотиков. Он также предложил повысить размер административного штрафа за курение в неположенных местах и на детской площадке.
18:49:08 09-07-2024
Какой опять бред, может они подскажут механизм запрета, что делать родителю с курящим ребенком, я вот в 14 лет начала курить, родители не знали, а когда узнали начали запрещать, не помогло, можно подумать подростки, которые начали курить будут слушаться своих родителей.
18:55:36 09-07-2024
и за матерки , потому что мат со всех сторон
22:25:58 09-07-2024
гость (18:55:36 09-07-2024) и за матерки , потому что мат со всех сторон...
Не логичнее тогда начать со взрослых?
20:01:56 09-07-2024
законопроект заслуживает внимания
20:06:24 09-07-2024
За матерящихся, как сапожники, тоже бы надо!
20:57:52 09-07-2024
А за наркотики?
07:18:15 10-07-2024
Олег (20:57:52 09-07-2024) А за наркотики?... Читать не умеете?
10:43:04 10-07-2024
Начните с себя... Я понимаю, что курение- первый признак умственной отсталости, но нельзя же прям вот так: на остановке общественного транспорта сосальщик вонючих палочек с вероятностью 90% выберет такую позицию, что его вонючий дым будет относить на стоящих на остановке людей. Он настолько туп, что не понимает, что мешает другим. Я думаю, это следствие курения.
11:09:03 10-07-2024
А как бесправный родитель может повлиять на ребенка,которого еще и защают придуманные этими дымарями законы или все таки важно не забота о детях,а сам штраф