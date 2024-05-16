Родителей, собирающихся за границу с ребенком, призывают проверить штамп гражданства
Внешний вид такой отметки утвердили в мае
16 мая 2024, 14:45, ИА Амител
Родителям, которые планируют поездку за границу вместе с ребенком, необходимо проверить наличие отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении. Об этом сообщают "Вести Алтай".
С наступлением сезона отпусков многие семьи выбирают отдых в других странах. Однако не все знают, что теперь для выезда за границу у ребенка обязательно должна быть отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении. В мае был утвержден ее внешний вид.
Отметка представляет собой штамп, который ставится на оборотной стороне свидетельства. В нем указывается основание приобретения гражданства, номер и дата решения, подпись уполномоченного лица и печать. Отметки ставятся в полиции, в отделе по вопросам миграции или миграционном пункте по месту жительства.
Для оформления отметки понадобятся паспорта обоих родителей или законных представителей ребенка, а также само свидетельство о рождении. Эта отметка обязательна для выезда за границу, включая те страны, на которые раньше не распространялись такие требования. Это Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Южная Осетия и Киргизия.
15:10:20 16-05-2024
Эта отметка обязательна для выезда за границу, включая те страны, на которые раньше не распространялись такие требования.///А на какие страны раньше распространялось?
16:14:09 16-05-2024
Не готовится не железный не занавес... Хе-хе
17:54:57 16-05-2024
В Краснодарском крае без этой печати, ни прописать с декабря, ни в сад пойти, ни в школу подать документы. И даже пособия без неё не оформляют. Люди ночью в очереди уже стоят
15:26:45 17-05-2024
Если у ребенка есть загран паспорт, будут проблемы? Или запустят и выпустят?
18:19:53 17-05-2024
Штамп нужен только если ребенок едет в страну, куда возможен въезд по росс.паспорту (абхазия, армения и пр.) Для выезда в настоящий "зарубеж" ребенку требуется свой загранпаспорт. Никаких штампов на свидетельстве не надо, как и само свидетельство тоже не нужно. Его нужно просто взять с собой, чтобы доказать на паспортном контроле, что ребенок ваш