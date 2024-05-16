Родителей, собирающихся за границу с ребенком, призывают проверить штамп гражданства

Внешний вид такой отметки утвердили в мае

16 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629937

Родителям, которые планируют поездку за границу вместе с ребенком, необходимо проверить наличие отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении. Об этом сообщают "Вести Алтай".

С наступлением сезона отпусков многие семьи выбирают отдых в других странах. Однако не все знают, что теперь для выезда за границу у ребенка обязательно должна быть отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении. В мае был утвержден ее внешний вид.

Отметка представляет собой штамп, который ставится на оборотной стороне свидетельства. В нем указывается основание приобретения гражданства, номер и дата решения, подпись уполномоченного лица и печать. Отметки ставятся в полиции, в отделе по вопросам миграции или миграционном пункте по месту жительства.

Для оформления отметки понадобятся паспорта обоих родителей или законных представителей ребенка, а также само свидетельство о рождении. Эта отметка обязательна для выезда за границу, включая те страны, на которые раньше не распространялись такие требования. Это Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Южная Осетия и Киргизия.