Родители детей-инвалидов смогут брать дополнительный отпуск: как это будет работать?
Родителям детей с ограниченными возможностями разрешат брать ещё один отпуск
12 мая 2023, 15:43, Анастасия Бичакова
Сейчас родители детей-инвалидов могут брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Их можно взять подряд, а можно разделить на несколько недель. Но главное – не выходить за пределы одного месяца, иначе они, увы, аннулируются.
Но с осени 2023 года всё изменится, и родители детей-инвалидов смогут сами распоряжаться, когда им использовать свои законные нерабочие дни. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства 10 мая, они получат право на дополнительный отпуск. Подробнее об этом – в материале amic.ru.
Что за дополнительный отпуск смогут получить родители детей-инвалидов?
С 1 сентября 2023 года, согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства 10 мая, родители детей-инвалидов смогут копить положенные им ежемесячные выходные. Таким образом, у них будет складываться дополнительный отпуск (плюсом к обычному, разумеется).
Кстати, напомним, что такое изменение анонсировали ещё в ноябре 2022-го, после внесения правок в Трудовой кодекс.
Сколько дней дополнительного отпуска смогут брать родители детей-инвалидов?
А как же взять дополнительный отпуск?
Для этого папа или мама ребёнка-инвалида должны согласовать дату отпуска с работодателем и подать заявление в отдел кадров. И, да, если в организации электронный документооборот, то предоставить его нужно в электронном виде.
Кроме того, потребуются:
- справка об инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы;
- справка о месте жительства ребёнка;
- свидетельство о рождении ребёнка или его усыновлении;
- справки с места работы обоих родителей, подтверждающие, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные в этом месяце не были ими использованы. А если были использованы частично, то должны быть указаны количество дней и даты.
Зачем родителям ребёнка-инвалида дополнительный оплачиваемый отпуск?
Дополнительный оплачиваемый отпуск нужен родителям, чтобы они могли уделить больше времени уходу за ребёнком-инвалидом.
"Если эти дни соединить с очередным отпуском, то получается полноценный период для реабилитации младшего члена семьи", – сказал зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Об этом пишет "Парламентская газета".
Какую ещё поддержку могут получить родители детей-инвалидов?
Финансовую. Это ежемесячная компенсационная выплата в размере 10 тыс. рублей, налоговый вычет на каждого ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет (а если он очно учится в вузе, то до 24 лет).
Размер налогового вычета для родителей и усыновителей – 12 тыс. рублей, а для опекунов и попечителей – 6 тыс. рублей.
Кроме того, семьи имеют право на субсидии на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива, а также льготы по транспортному налогу.
Комментарии 0