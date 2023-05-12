Родителям детей с ограниченными возможностями разрешат брать ещё один отпуск

12 мая 2023, 15:43, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Сейчас родители детей-инвалидов могут брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Их можно взять подряд, а можно разделить на несколько недель. Но главное – не выходить за пределы одного месяца, иначе они, увы, аннулируются.

Но с осени 2023 года всё изменится, и родители детей-инвалидов смогут сами распоряжаться, когда им использовать свои законные нерабочие дни. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства 10 мая, они получат право на дополнительный отпуск. Подробнее об этом – в материале amic.ru.

1 Что за дополнительный отпуск смогут получить родители детей-инвалидов? С 1 сентября 2023 года, согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства 10 мая, родители детей-инвалидов смогут копить положенные им ежемесячные выходные. Таким образом, у них будет складываться дополнительный отпуск (плюсом к обычному, разумеется). Кстати, напомним, что такое изменение анонсировали ещё в ноябре 2022-го, после внесения правок в Трудовой кодекс.

2 Сколько дней дополнительного отпуска смогут брать родители детей-инвалидов? До 24 дней подряд. Копить их придётся полгода.

3 А как же взять дополнительный отпуск? Для этого папа или мама ребёнка-инвалида должны согласовать дату отпуска с работодателем и подать заявление в отдел кадров. И, да, если в организации электронный документооборот, то предоставить его нужно в электронном виде. Кроме того, потребуются: справка об инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы;

справка о месте жительства ребёнка;

свидетельство о рождении ребёнка или его усыновлении;

справки с места работы обоих родителей, подтверждающие, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные в этом месяце не были ими использованы. А если были использованы частично, то должны быть указаны количество дней и даты.

4 Зачем родителям ребёнка-инвалида дополнительный оплачиваемый отпуск? Дополнительный оплачиваемый отпуск нужен родителям, чтобы они могли уделить больше времени уходу за ребёнком-инвалидом. "Если эти дни соединить с очередным отпуском, то получается полноценный период для реабилитации младшего члена семьи", – сказал зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Об этом пишет "Парламентская газета".