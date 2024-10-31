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Родители парня, сбитого в центре Барнаула, рассказали, как узнали о трагедии

Друзья приехали в Барнаул на учебу из Усть-Калманского района

31 октября 2024, 22:45, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

Родители парня, пострадавшего в ДТП с пьяной девушкой на проспекте Ленина в Барнауле, рассказали, как узнали о случившемся. Как сообщает "НГС22", авария случилась вечером, когда молодой человек вместе с другом шел по центру города.

Парни приехали в Барнаул на учебу из Усть-Калманского района. Они друзья детства, старший поступил в Аграрный университет, а младший – в один из колледжей.

В результате столкновения молодые люди получили серьезные травмы. Один находится в состоянии средней степени тяжести, а второй – в реанимации.

"Егор совсем недавно поступил в Аграрный университет и его сразу же приняли в университетскую сборную по баскетболу, он им уже восемь лет занимается. Представляете? Ему всего 18, он 170 см ростом и уже основной состав. Мы за 30 минут до аварии обсуждали, что он попал в эту сборную. Парень мечтал об этом, вчера у них прошла первая игра. Без него", – рассказал отец 18-летнего пострадавшего.

Узнав об аварии, родные Егора сразу приехали в Барнаул. Они еле нашли информацию о случившемся и из страха за сына обзвонили все службы. Спустя время в Сети они нашли записи с камер видеонаблюдения.

"Сын со своей двоюродной сестрой собирался на большие выходные приехать к нам, но ехать пришлось нам… Поддержка в нашей ситуации идет со всех сторон, мы с женой вообще не ожидали такого. Один из очевидцев случившегося как-то нашел мой номер и предложил свою помощь", – сказал мужчина.

Сейчас родители пострадавшего живут рядом с больницей и навещают сына. Ради этого им пришлось снять квартиру посуточно.

ДТП

Комментарии 4

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User

02:37:28 01-11-2024

Вот это настоящая семья !

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Гога

05:43:03 01-11-2024

А о Рубцовской погибшей девушке что слышно. Которая не уступила на пешеходнике водителю на БМВ. Которому как я понял в Рубцовске все пешеходы на пешеходнике уступали. Он привык и даже нетормозил. Его даже не арестовали и даже не завели уголовное дело. Только административное. Напишите как есть Амик... Про наш славный Рубцовск. Может и родители парня вздохнут. Что хоть жив остался...

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Гость

11:03:53 01-11-2024

Рубцовск, бмв, пешеходник, жертвы... ничего не напоминает???

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Гость

18:51:39 01-11-2024

от всей души выздоровления по возможности

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