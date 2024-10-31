Родители парня, сбитого в центре Барнаула, рассказали, как узнали о трагедии

Друзья приехали в Барнаул на учебу из Усть-Калманского района

31 октября 2024, 22:45, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

Родители парня, пострадавшего в ДТП с пьяной девушкой на проспекте Ленина в Барнауле, рассказали, как узнали о случившемся. Как сообщает "НГС22", авария случилась вечером, когда молодой человек вместе с другом шел по центру города.

Парни приехали в Барнаул на учебу из Усть-Калманского района. Они друзья детства, старший поступил в Аграрный университет, а младший – в один из колледжей.

В результате столкновения молодые люди получили серьезные травмы. Один находится в состоянии средней степени тяжести, а второй – в реанимации.

"Егор совсем недавно поступил в Аграрный университет и его сразу же приняли в университетскую сборную по баскетболу, он им уже восемь лет занимается. Представляете? Ему всего 18, он 170 см ростом и уже основной состав. Мы за 30 минут до аварии обсуждали, что он попал в эту сборную. Парень мечтал об этом, вчера у них прошла первая игра. Без него", – рассказал отец 18-летнего пострадавшего.

Узнав об аварии, родные Егора сразу приехали в Барнаул. Они еле нашли информацию о случившемся и из страха за сына обзвонили все службы. Спустя время в Сети они нашли записи с камер видеонаблюдения.

"Сын со своей двоюродной сестрой собирался на большие выходные приехать к нам, но ехать пришлось нам… Поддержка в нашей ситуации идет со всех сторон, мы с женой вообще не ожидали такого. Один из очевидцев случившегося как-то нашел мой номер и предложил свою помощь", – сказал мужчина.

Сейчас родители пострадавшего живут рядом с больницей и навещают сына. Ради этого им пришлось снять квартиру посуточно.