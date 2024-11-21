Родители просят губернатора Томенко организовать подвоз детей в Фирсовскую школу
В подвозе нуждаются 80 детей
21 ноября 2024, 18:25, ИА Амител
С просьбой организовать подвоз детей в Фирсовскую основную школу на прямую линию к губернатору обратились жители новых микрорайонов, которые сейчас активно застраиваются в Первомайском районе. Многие частные дома расположены от образовательного учреждения на расстоянии несколько километров, а возможность возить ребят в Фирсово есть не у всех. Всего в подвозе нуждаются 80 человек. При этом два автобуса муниципалитету выделили еще в конце 2023 года, но они до сих пор простаивают.
Во время прямого эфира губернатор связался с главой Первомайского района Юлией Фроловой. Она пояснила, что два автобусных маршрута разработали. На первом сейчас устанавливают дорожные знаки, а курсировать автобус начнет в первых числах декабря. До конца 2024 года, пообещала Фролова, запустят и второй маршрут. На следующей неделе проведут конкурс, чтобы определить подрядчика, который и здесь установит дорожные знаки.
19:35:48 21-11-2024
Там все богатенькие
Пусть о своих детях сами заботятся
21:45:08 21-11-2024
Гость (19:35:48 21-11-2024) Там все богатенькиеПусть о своих детях сами заботятся... там ипотека скорее всего льготная(сельская) а про детей потом подумаем, поноем, поплачем авось и дадут еще чего
08:14:41 22-11-2024
Гость (19:35:48 21-11-2024) Там все богатенькиеПусть о своих детях сами заботятся... Интересно, скудоумие это от рождения или все таки приобретенное? Вопрос риторический, отвечать на него не требуется.
11:43:19 22-11-2024
Приятно, что вы так думаете))))))))))))))
08:13:17 22-11-2024
Там новую школу строить надо, а не только подвоз организовывать. У нас же сначала "нарежут" поселки, люди строятся, а о необходимости строить социальную инфрастуктуру власть не думает.