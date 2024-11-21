Родители просят губернатора Томенко организовать подвоз детей в Фирсовскую школу

В подвозе нуждаются 80 детей

21 ноября 2024, 18:25, ИА Амител

Автобус / Фото: Seyed Amir Mohammad Tabatabaee/unsplash.com

С просьбой организовать подвоз детей в Фирсовскую основную школу на прямую линию к губернатору обратились жители новых микрорайонов, которые сейчас активно застраиваются в Первомайском районе. Многие частные дома расположены от образовательного учреждения на расстоянии несколько километров, а возможность возить ребят в Фирсово есть не у всех. Всего в подвозе нуждаются 80 человек. При этом два автобуса муниципалитету выделили еще в конце 2023 года, но они до сих пор простаивают.

Во время прямого эфира губернатор связался с главой Первомайского района Юлией Фроловой. Она пояснила, что два автобусных маршрута разработали. На первом сейчас устанавливают дорожные знаки, а курсировать автобус начнет в первых числах декабря. До конца 2024 года, пообещала Фролова, запустят и второй маршрут. На следующей неделе проведут конкурс, чтобы определить подрядчика, который и здесь установит дорожные знаки.