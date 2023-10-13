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Родители-сыроеды насмерть заморили двухлетнюю дочь в Красноярске

Когда ребенок заболел, супруги принципиально отказались везти ее к врачам

13 октября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Супружеская пара сыроедов из Красноярска до смерти заморила двухлетнюю дочку. Об этом сообщает Kras Mash.

Перед рождением третьего ребенка муж и жена увлеклись сыроедением, отказались от мяса, молока, рыбы, яиц и прочих продуктов животного происхождения. 

У маленькой девочки появилась анемия, хроническое расстройство в питании и отставание в развитии. Накануне малышка заболела коронавирусом, родители отказались идти к врачам. Ребенок умер.

На супругов завели два головных дела. Старшие дети, которым 4 и 7 лет, пока остаются с ними.

Происшествия

Комментарии 7

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Элен без ребят

16:16:28 13-10-2023

каждого сыро-, солнце-, и прочих альтернативных -едов, нужно традиционно лечить у психиатров. бедный ребеночек :/

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Гость

16:48:55 13-10-2023

как это - стал развиваться коронавирус? (одно из перечисленного)

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Данаец

16:56:24 13-10-2023

это просто бездумные фанатики. все эти *еды - это варианты питания для уже полностью сформировавшегося человеческого организма. 18+

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Гость

18:29:02 13-10-2023

Данаец (16:56:24 13-10-2023) это просто бездумные фанатики. все эти *еды - это варианты п... ни для кого это не варианты.

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Гость

16:58:55 13-10-2023

Уже второй случай.

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Гость

19:48:48 13-10-2023

У человека может развиться постковидный синдром (последствия ковида), но не коронавирус. Не говорят же "у меня развился грипп".

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Гость

00:15:38 14-10-2023

От сыроедения развивается слабоумие. Особенно у детей.

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