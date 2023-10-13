Родители-сыроеды насмерть заморили двухлетнюю дочь в Красноярске

Когда ребенок заболел, супруги принципиально отказались везти ее к врачам

13 октября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Супружеская пара сыроедов из Красноярска до смерти заморила двухлетнюю дочку. Об этом сообщает Kras Mash.

Перед рождением третьего ребенка муж и жена увлеклись сыроедением, отказались от мяса, молока, рыбы, яиц и прочих продуктов животного происхождения.

У маленькой девочки появилась анемия, хроническое расстройство в питании и отставание в развитии. Накануне малышка заболела коронавирусом, родители отказались идти к врачам. Ребенок умер.

На супругов завели два головных дела. Старшие дети, которым 4 и 7 лет, пока остаются с ними.