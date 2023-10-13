Родители-сыроеды насмерть заморили двухлетнюю дочь в Красноярске
Когда ребенок заболел, супруги принципиально отказались везти ее к врачам
13 октября 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Супружеская пара сыроедов из Красноярска до смерти заморила двухлетнюю дочку. Об этом сообщает Kras Mash.
Перед рождением третьего ребенка муж и жена увлеклись сыроедением, отказались от мяса, молока, рыбы, яиц и прочих продуктов животного происхождения.
У маленькой девочки появилась анемия, хроническое расстройство в питании и отставание в развитии. Накануне малышка заболела коронавирусом, родители отказались идти к врачам. Ребенок умер.
На супругов завели два головных дела. Старшие дети, которым 4 и 7 лет, пока остаются с ними.
16:16:28 13-10-2023
каждого сыро-, солнце-, и прочих альтернативных -едов, нужно традиционно лечить у психиатров. бедный ребеночек :/
16:48:55 13-10-2023
как это - стал развиваться коронавирус? (одно из перечисленного)
16:56:24 13-10-2023
это просто бездумные фанатики. все эти *еды - это варианты питания для уже полностью сформировавшегося человеческого организма. 18+
18:29:02 13-10-2023
Данаец (16:56:24 13-10-2023) это просто бездумные фанатики. все эти *еды - это варианты п... ни для кого это не варианты.
16:58:55 13-10-2023
Уже второй случай.
19:48:48 13-10-2023
У человека может развиться постковидный синдром (последствия ковида), но не коронавирус. Не говорят же "у меня развился грипп".
00:15:38 14-10-2023
От сыроедения развивается слабоумие. Особенно у детей.