Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тысяч рублей
Рождаемость в России за последние 10 лет значительно сократилась и тенденция угрожает демографической катастрофой, считают депутаты
22 ноября 2023, 23:21, ИА Амител
Родившим ребенка женщинам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тысяч рублей. Как сообщает газета "Известия", законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР.
В пояснительной записке отмечается, что рождаемость в России за последние десять лет значительно сократилась и тенденция угрожает демографической катастрофой.
"Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом", – отметили депутаты.
В документе подчеркивается, что почти 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Женщины хотят стать финансово независимыми и стремятся за опытом работы.
Законопроект предлагает помочь россиянкам и предложить единовременное пособие в 200 тысяч рублей тем, кто родит ребенка до 25 лет, вне зависимости от экономического положения. При этом деньги предлагается выплачивать на каждого ребенка.
08:51:46 23-11-2023
А вы, друзья, как ни садитесь... Не, в музыкантов в кавычках, может, конечно, и сгодятся. Ничего это единовременное не решит. Ребенок до 18, а то и до 23 - очень затратное мероприятие. Отнюдь не на эти копейки) Опять получите плодячку маргиналов. Да и не пройдет это предложение.
09:14:16 23-11-2023
А кто начинает рожать с 17-18 лет?. Правильно . Ни на что не годные , не хотящие ни учиться ни работать бестолочи. С чего вдруг им какую-то помощь?
09:31:47 23-11-2023
Гость (09:14:16 23-11-2023) А кто начинает рожать с 17-18 лет?. Правильно . Ни на что не... ну цыгане еще
09:58:25 23-11-2023
Кто рожать не хочет и дружит с головой не какие 200тыщ не помогут..................
09:59:28 23-11-2023
Ну, до 25- это норм. Дайте мне денюжку!
10:08:00 23-11-2023
Гость (09:59:28 23-11-2023) Дайте мне денюжку!... Родишь получишь)
11:42:38 23-11-2023
Гость (10:08:00 23-11-2023) Родишь получишь) ... уже, успела до 25-ти.
10:00:40 23-11-2023
Квартиру бесплатно + без коммунальных платежей и можно подумать. Пусть без приватизации и наследства, будет государству принадлежать.
10:14:35 23-11-2023
Гость (10:00:40 23-11-2023) Квартиру бесплатно + без коммунальных платежей и можно подум... а почему про сотню тыщ на рыло ежемесячно, не написала?
19:51:39 23-11-2023
Гость (10:14:35 23-11-2023) а почему про сотню тыщ на рыло ежемесячно, не написала?... Не хотите значит, ну что и требовалось доказать, государству наоборот выгодно что бы люди здесь не рождались.
10:16:01 23-11-2023
Гость (10:00:40 23-11-2023) Квартиру бесплатно + без коммунальных платежей и можно подум... Оу, еще остались люди, готовые сыграть с нашим государством в азартные игры.
11:39:08 23-11-2023
даже если это примут, то надо приложить не мало условий что бы это получить. Знаем проходили.Это как за 3 ребенка землю дают. Там в других регионах и дают, а в нашем Бамбуле вы должны быть таким голодранцем и иметь кучу справок что бы попасть теоретически в очередь на землю неизвестно где. Иначе говоря это нереально. Но закон и право у вас есть.
11:55:49 23-11-2023
как это? а выскопоставленная семья какого-то погонника, получившая землю в Барнике на территория жилкомплекса на Змеиногорском тракте? громкая история была. Их фото везде печатали, хвалили очень. Даже у людей кусок придомовой территории забрали, чтобы порадовать многодетных. А вы говорите нельзя. вы просто не умеете