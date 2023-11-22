Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тысяч рублей

Рождаемость в России за последние 10 лет значительно сократилась и тенденция угрожает демографической катастрофой, считают депутаты

22 ноября 2023, 23:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родившим ребенка женщинам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тысяч рублей. Как сообщает газета "Известия", законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР.

В пояснительной записке отмечается, что рождаемость в России за последние десять лет значительно сократилась и тенденция угрожает демографической катастрофой.

"Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом", – отметили депутаты.

В документе подчеркивается, что почти 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Женщины хотят стать финансово независимыми и стремятся за опытом работы.

Законопроект предлагает помочь россиянкам и предложить единовременное пособие в 200 тысяч рублей тем, кто родит ребенка до 25 лет, вне зависимости от экономического положения. При этом деньги предлагается выплачивать на каждого ребенка.