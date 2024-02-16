Родственник известного блогера Яна Топлеса потерялся в Новосибирске

В последний раз его видели 9 февраля

16 февраля 2024, 12:16, ИА Амител

Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске пропал брат жены известного российского научно-популярного блогера Яна Топлеса. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам Яна, в последний раз Анатолия Евтушенко видели у барбершопа на Советской 9 февраля. После этого местоположение молодого человека неизвестно.

В своих соцсетях блогер просит у очевидцев помощи в поисках пропавшего родственника. Он также обратился к сотрудникам полиции и медикам. Возможно, Анатолий задержан или находится в медицинском учреждении.