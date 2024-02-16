Родственник известного блогера Яна Топлеса потерялся в Новосибирске
В последний раз его видели 9 февраля
16 февраля 2024, 12:16, ИА Амител
Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске пропал брат жены известного российского научно-популярного блогера Яна Топлеса. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
По словам Яна, в последний раз Анатолия Евтушенко видели у барбершопа на Советской 9 февраля. После этого местоположение молодого человека неизвестно.
В своих соцсетях блогер просит у очевидцев помощи в поисках пропавшего родственника. Он также обратился к сотрудникам полиции и медикам. Возможно, Анатолий задержан или находится в медицинском учреждении.
12:22:11 16-02-2024
Инвестного блогера? Широко известного в узких кругах?
12:22:57 16-02-2024
...а, ну если научно-популярный блогер, то забираю свои слова обратно. Это редчайшее исключение. Такие нужны.
12:52:23 16-02-2024
Гость (12:22:57 16-02-2024) ...а, ну если научно-популярный блогер, то забираю свои слов... научно- популярный и псевдоним Топлес? ну такое... а парню найтись живым и здоровым, конечно же!
12:30:14 16-02-2024
а если человек не имеет отношение к какой либо известной личности его можно не искать?
12:53:44 16-02-2024
Гость (12:30:14 16-02-2024) а если человек не имеет отношение к какой либо известной лич... почему не искать? всех ищут!
19:15:20 16-02-2024
люди, к сожалению, иногда теряются, надеюсь, что с парнем все в порядке . Зачем упоминание блогера?