Родственник убил сына и тещу основателя группы "Парк Горького"

Тела нашли на даче с множественными колото-резаными ранами

19 октября 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: Shot

Член семьи жестоко убил сына и тещу основателя групп "Парк Горького" и Цветы" Стаса Намина. Об этом сообщает Shot.

Тела 30-летнего мужчины и 85-летней женщины обнаружили на даче в Подмосковье. У парня множество колото-резаных ранений, женщину убили ударом в грудь.

По данным телеграм-канала, нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался один из членов семьи.

Что подтолкнуло его на совершение преступления, выясняют правоохранители.