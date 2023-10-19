Родственник убил сына и тещу основателя группы "Парк Горького"
Тела нашли на даче с множественными колото-резаными ранами
19 октября 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: Shot
Член семьи жестоко убил сына и тещу основателя групп "Парк Горького" и Цветы" Стаса Намина. Об этом сообщает Shot.
Тела 30-летнего мужчины и 85-летней женщины обнаружили на даче в Подмосковье. У парня множество колото-резаных ранений, женщину убили ударом в грудь.
По данным телеграм-канала, нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался один из членов семьи.
Что подтолкнуло его на совершение преступления, выясняют правоохранители.
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