Рогов: Силы РФ ликвидировали одного из главарей "Правого сектора" Алексеева

Боевика удалось уничтожить, предположительно, атакой дронов

16 марта 2025, 17:05, ИА Амител

Пули. Конфликт / Фото: unsplash.com

Российские военные ликвидировали в Запорожской области одного из главарей львовской ячейки организации "Правый сектор" (признана террористической и запрещена в РФ) Михаила Алексеева. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По информации Рогова, националиста удалось уничтожить в районе поселка Каменское на Степногорском направлении. Ликвидированный имел позывной Рембрандт.

"Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", – указал Рогов.

Председатель добавил, что Алексеев и ему подобные приехали на запорожскую землю, чтобы "сеять горе и террор".