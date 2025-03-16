Рогов: Силы РФ ликвидировали одного из главарей "Правого сектора" Алексеева
Боевика удалось уничтожить, предположительно, атакой дронов
16 марта 2025, 17:05, ИА Амител
Российские военные ликвидировали в Запорожской области одного из главарей львовской ячейки организации "Правый сектор" (признана террористической и запрещена в РФ) Михаила Алексеева. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По информации Рогова, националиста удалось уничтожить в районе поселка Каменское на Степногорском направлении. Ликвидированный имел позывной Рембрандт.
"Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", – указал Рогов.
Председатель добавил, что Алексеев и ему подобные приехали на запорожскую землю, чтобы "сеять горе и террор".
12:21:51 17-03-2025
Ну хорошо, если правда