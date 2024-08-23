Роллы, пицца и подарки. "Ипонкин" проводит розыгрыш сертификатов на 1000 рублей

Рассказываем, как принять в нем участие

23 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KQA8k

Роллы из меню / Фото: ресторан "Ипонкин"

Давно ли вы посещали заведение, где можно насладиться совершенно разной, но при этом одинаково вкусной едой? "Ипонкин" – настоящий мультикультурный ресторан, где европейская кухня гармонично сочетается с азиатской. Это идеальное место для теплых встреч. Посетители выбирают "Ипонкин" для деловых бизнес-ланчей, романтических свиданий, праздников, обедов и быстрых перекусов. А теперь поводов заглянуть туда и отведать кулинарные шедевры стало еще больше: "Ипонкин" запускает розыгрыш сертификатов на тысячу рублей.

Разнообразие вкусов

В меню "Ипонкина" представлен богатый выбор блюд. Поклонники японской кухни оценят разнообразие роллов – от классических до авторских, с креветками, лососем, авокадо, огурцом и другими интересными ингредиентами. Не менее популярны и суши, приготовленные по традиционным рецептам.

Любители итальянской кухни не останутся равнодушными к пицце "Ипонкина". Есть ароматная итальянская и пикантная римская. Здесь вы найдете как классические варианты, так и пиццы с оригинальными начинками: с грушей и сыром, морепродуктами, индейкой, беконом и авокадо, а также ароматную грибную пиццу.

Роллы и пицца из меню / Фото: ресторан "Ипонкин"

Розыгрыш сертификатов

"Ипонкин" и Amic.ru дарят вам возможность насладиться вкусной едой совершенно бесплатно и проводят розыгрыш четырех сертификатов в ресторан паназиатской и европейской кухни.

Для этого:

Четыре счастливчика получат сертификаты на 1000 рублей, которые можно потратить на любое блюдо в меню "Ипонкина".

Итоги розыгрыша подведут с помощью бота-рандомайзера 26 августа 2024 года.

Ресторан паназиатской и европейской кухни "Ипонкин"

Адреса в Барнауле: пр. Ленина, 56, тел: +7 (3852) 66-67-73

ул. А. Петрова, 219б (ТРЦ "Огни"), тел: +7 (3852) 28-26-65

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Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по ссылке.

ООО "Хоккайдо"

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