Роман Костомаров рассказал, что он готов отдать, чтобы быть здоровым

Фигурист отметил, что много информации о его состоянии, которая появлялась в СМИ, была выдуманной

24 декабря 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал о том, на что он готов, чтобы быть здоровым. Признание спортсмен сделал в эфире программы "Эксклюзив".

"Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: "Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять", – сказал Костомаров.

Он добавил, что во время его болезни в СМИ всплывало очень много странной информации, которую брали из неподтвержденных источников.

Напомним, что Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале 2023 года. Из-за тяжелого течения болезни у фигуриста начался некроз, врачи вынуждены были провести ему частичную ампутацию конечностей.

После больницы Костомаров восстанавливается, а недавно он уже выходил на лед в коньках.