Романтика и релакс для двоих: как отметить День святого Валентина в Барнауле?
Вариантов много, например, можно сходить на парную спа-программу
07 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JxHjf
Приближается День святого Валентина, и влюбленные задумываются о том, как его отметить и чем порадовать вторую половину. Вот несколько идей, как провести время вместе и получить удовольствие.
Романтический ужин
Пожалуй, самый классический вариант, который никогда не устареет. Выберите нетривиальное место, например, ресторан, в котором еще не были, или кафе, где прошло ваше первое свидание. Можно устроить ужин дома, приготовив что-то особенное вместе.
Поход на спектакль, концерт или в кино
Выберите то, что интересно вам обоим и проведите время, наслаждаясь искусством и обществом друг друга. Сделайте сюрприз для вашей половинки и не рассказывайте, куда именно направляетесь.
День spa* и массажа
День святого Валентина – прекрасный повод, чтобы признаться в чувствах и порадовать любимого человека особенным подарком, а массаж – отличный способ расслабиться и провести время вместе. Только представьте: вы начинаете день с расслабления, которое помогает забыть о повседневных заботах. Затем переходите к приятным спа-процедурам, наслаждаясь каждой минутой этого волшебного времени. А после – устраиваете дома свидание при свечах, которое станет идеальным завершением чудесного дня.
Отправиться на совместные спа-процедуры в Барнауле можно в студию заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы". Здесь, в уютном и атмосферном месте, для влюбленных подготовили несколько парных спа-программ:
- "Твикс 1": два сеанса массажа по 60 мин. + два эфирных масла + чай в комнате (4490 ₽);
- "Твикс 2": два сеанса по 90 мин. + два эфирных масла + две маски + чай (6090 ₽);
- "Твикс 3": два сеанса по 90 мин. + два эфирных масла + две маски + два скрабирования + чай (7990 ₽).
Гости могут выбрать любую из парных спа-программ или сотрудники салона составят индивидуальную, исходя из пожеланий.
А еще при записи на парные спа-программы с 11 по 18 февраля 2024 года романтическое оформление комнаты для влюбленных будет в подарок. Оно поможет погрузиться в атмосферу романтики, релакса и удовольствия.
Парную спа-программу можно подарить.
Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"
Адрес: Барнаул, Малахова, 164; пр. Калинина, 3
Тел. 8-913-218-99-11
"ВКонтакте"
Телеграм*Spa ("Спа")
**Необходима предварительная запись; оформление комнаты осуществляется по желанию гостей и предварительно согласовывается с администратором.
ИП Немировская Е. В.Реклама
10:06:05 07-02-2024
Валя же гомосеков женил
10:24:36 07-02-2024
Гость (10:06:05 07-02-2024) Валя же гомосеков женил... Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, а затем казнили 14 февраля 269 года[6][12].
12:08:24 07-02-2024
Гость (10:24:36 07-02-2024) Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский импер... Эту легенду заднеприводные выдумали.
15:14:33 07-02-2024
Гость (10:24:36 07-02-2024) Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский импер... Не ври.Валентин венчал мужиков с мужиками.
10:15:24 07-02-2024
зачем ваш релакс вплетать к заграничному дню.? для раскрутки. У нас свои праздники впереди , в т.ч 23 и 8.
13:44:40 07-02-2024
читатель (10:15:24 07-02-2024) зачем ваш релакс вплетать к заграничному дню.? для раскрутк... Твой праздник - 9 марта!
18:47:40 07-02-2024
читатель (10:15:24 07-02-2024) зачем ваш релакс вплетать к заграничному дню.? для раскрутк... ага) особенно 8 марта, исконно русский)))
10:35:08 07-02-2024
Кому не нравится, не отмечайте, никто ведь и не заставляет, к счастью)
11:08:25 07-02-2024
Гость (10:35:08 07-02-2024) Кому не нравится, не отмечайте, никто ведь и не заставляет, ... ЛГБТшник?
11:13:27 07-02-2024
Гость (11:08:25 07-02-2024) ЛГБТшник?... возбудился?
15:16:05 07-02-2024
Гость (10:35:08 07-02-2024) Кому не нравится, не отмечайте, никто ведь и не заставляет, ... Этот день только ЛГБТ отмечает, а мы не будем.
11:13:29 07-02-2024
Почему продолжается навязывание западного дерьма?
11:26:56 07-02-2024
Гость (11:13:29 07-02-2024) Почему продолжается навязывание западного дерьма? ... Если человек дерьмо ему везде дерьмо видится.
11:37:31 07-02-2024
ЛГБТшник?---- у кого что болит))) а мне нравится идея с валентинками и лица молодежи в этот день!
11:39:33 07-02-2024
Гость (11:37:31 07-02-2024) ЛГБТшник?---- у кого что болит))) а мне нравится идея с вал... знали бы вы как эта дата нравится продавцам всякой хрени и цветочникам...
11:55:19 07-02-2024
Гость (11:39:33 07-02-2024) знали бы вы как эта дата нравится продавцам всякой хрени и ц... так и на 8 марта тоже самое
12:00:25 07-02-2024
знали бы вы как эта дата нравится продавцам всякой хрени и цветочникам...---- ну не нравился бы праздник, не покупали бы)
12:07:45 07-02-2024
Гость (12:00:25 07-02-2024) ну не нравился бы праздник, не покупали бы) я так и делаю)
12:22:08 07-02-2024
я так и делаю)---- этот праздник тем и хорош - все от души, никакого обязалова.
15:26:44 07-02-2024
(7990 ₽)???? А харя не треснет? Есть замечательная массажистка, очень профессиональная и милая, после массажа самочувствие лучше, чем даже после бани, 90 мин. массажа всего тела стоит у нее 1 500 руб., а чай и конфеты с печеньем у нее бесплатно, если кто оголодал во время массажа.
15:22:42 08-02-2024
Гость (15:26:44 07-02-2024) (7990 ₽)???? А харя не треснет? Есть замечательная массажис... Больше саморекламу похоже)) цеенности у всех разные, вам может и на дому комфортно чтобы вас на не понятных салфетках жулькали. А кому-то предпочтительно посетить массаж в утной, чистой и приятной атмосфере. В месте где пахнет аромо маслом, а не дешевым чаем и не понятными печеньками. Праздник не отмечаю по своим соображениям, соглашусь с большинством, что у нас есть свои праздники. Например 8 июля. Но для того чтобы сделать приятное для любимого человека и не нужен повод, праздник... С регулярно посещаю и сама такие процедуры и мужчину своего с собой беру. Те не только женщины любят спа и массаж...