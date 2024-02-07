Вариантов много, например, можно сходить на парную спа-программу

07 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JxHjf

Парная спа-программа / Фото: "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Приближается День святого Валентина, и влюбленные задумываются о том, как его отметить и чем порадовать вторую половину. Вот несколько идей, как провести время вместе и получить удовольствие.

Романтический ужин

Пожалуй, самый классический вариант, который никогда не устареет. Выберите нетривиальное место, например, ресторан, в котором еще не были, или кафе, где прошло ваше первое свидание. Можно устроить ужин дома, приготовив что-то особенное вместе.

Поход на спектакль, концерт или в кино

Выберите то, что интересно вам обоим и проведите время, наслаждаясь искусством и обществом друг друга. Сделайте сюрприз для вашей половинки и не рассказывайте, куда именно направляетесь.

День spa* и массажа

День святого Валентина – прекрасный повод, чтобы признаться в чувствах и порадовать любимого человека особенным подарком, а массаж – отличный способ расслабиться и провести время вместе. Только представьте: вы начинаете день с расслабления, которое помогает забыть о повседневных заботах. Затем переходите к приятным спа-процедурам, наслаждаясь каждой минутой этого волшебного времени. А после – устраиваете дома свидание при свечах, которое станет идеальным завершением чудесного дня.

Отправиться на совместные спа-процедуры в Барнауле можно в студию заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы". Здесь, в уютном и атмосферном месте, для влюбленных подготовили несколько парных спа-программ:

"Твикс 1": два сеанса массажа по 60 мин. + два эфирных масла + чай в комнате (4490 ₽);

"Твикс 2": два сеанса по 90 мин. + два эфирных масла + две маски + чай (6090 ₽);

"Твикс 3": два сеанса по 90 мин. + два эфирных масла + две маски + два скрабирования + чай (7990 ₽).

Гости могут выбрать любую из парных спа-программ или сотрудники салона составят индивидуальную, исходя из пожеланий.

Парные спа-программы и интерьер студии / Фото: "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

А еще при записи на парные спа-программы с 11 по 18 февраля 2024 года романтическое оформление комнаты для влюбленных будет в подарок. Оно поможет погрузиться в атмосферу романтики, релакса и удовольствия.

Парную спа-программу можно подарить.

Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Адрес: Барнаул, Малахова, 164; пр. Калинина, 3

Тел. 8-913-218-99-11

"ВКонтакте"

Телеграм*Spa ("Спа")

**Необходима предварительная запись; оформление комнаты осуществляется по желанию гостей и предварительно согласовывается с администратором.

ИП Немировская Е. В.

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