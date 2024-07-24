Ромашки и слезы от встречи со звездами. Как открывали "Шукшинские дни на Алтае"

Фоторепортаж с первого дня Шукшинского фестиваля

24 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Красная ковровая дорожка "Шукшинских дней на Алтае" / Фото: Алина Богомолова

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", посвященный 95-летию Василия Шукшина, открылся 23 июля в Барнауле. Праздничная программа дня была насыщенной и интересной.

Стартовали мероприятия традиционно у памятника Василию Макаровичу на улице Шукшина. В программе "Милые люди, здравствуйте!" приняли участие звездные гости фестиваля: заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, актриса Мария Бурляева, кинорежиссер Владимир Грамматиков, актриса, финалистка 6-го сезона шоу "Голос", руководитель образовательных проектов Молодежного центра Союза кинематографистов России Лора Горбунова, писатели Михаил Тарковский и Андрей Антипин.

Гостей встречали хлебом с солью и народными песнями в исполнении артистов ансамбля "Вечерки" краевой филармонии. Как это было, смотрите здесь:

Открытие фестиваля у памятника Шукшину / Фото: Евгения Савина

23 июля в концертном зале АГИК стартовала внеконкурсная программа Шукшинского кинофестиваля, посвященная анимационному кино. А перед этим прошла творческая встреча с Александром Герасимовым, кинопродюсером, генеральным директором кинокомпании "Мастер-фильм", председателем Комиссии анимационного кино Союза.

Творческая встреча с участниками внеконкурсной программы анимационного кино / Фото: Екатерина Смолихина

В это же время в библиотеке имени Шишкова известный писатель Михаил Тарковский отвечал на вопросы своих поклонников и любителей современной литературы.

Творческая встреча с писателем Михаилом Тарковским / Фото: Екатерина Смолихина

Самое яркое событие прошло вечером, когда в театре драмы открылся Шукшинский кинофестиваль. По красной дорожке перед театром прошли главные гости праздника. Увидеть их, сфотографировать и выразить свои симпатии пришли сотни барнаульцев. Делали селфи, здоровались за руку, а кто-то не мог сдержать слез от избытка чувств. А в 19 часов в театре драмы состоялась масштабная церемония открытия, ведущим которой стал Иван Шахназаров.

Красная ковровая дорожка "Шукшинских дней на Алтае" / Фото: Алина Богомолова

Но это были далеко не все события дня. В 18:40 в фойе второго этажа театра драмы открылась выставка мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина "Шукшин и Мосфильм". С 20:30 на площадке перед учреждением культуры начались кинопоказы. Здесь же состоялось открытие конкурсной программы короткометражного кино. Зрители смогли увидеть снятый на Алтае фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" и даже сделать фото с "Леонардо Ди Каприо", роль которого исполнил его двойник Александр Ясень.

Закончился этот насыщенный день в кинотеатре "Мир", где состоялся показ фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова. Барнаульцы – счастливчики: эта картина была представлена большой публике впервые в России. В рамках премьеры прошла встреча с режиссером и исполнительницей главной роли Александрой Урсуляк.

Премьера фильма "Смотри на меня" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова