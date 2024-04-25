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Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в "Крокусе"

Предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане "целого ряда стран"

25 апреля 2024, 22:35, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Финансирование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" шло через несколько финансовых организаций, в том числе использовалась криптовалюта. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Следственные мероприятия продолжаются, однако предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане "целого ряда стран". Он не уточнил, о каких государствах идет речь.

В финансировании использовались различные инструменты, в том числе и криптовалюты.

Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 5

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Гость

07:57:21 26-04-2024

Он не уточнил, о каких государствах идет речь --- интересно почему

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гость

08:11:12 26-04-2024

Вот столько напринимали законов, видно всю цепочку движения рубля, а почему до сих пор все левые махинации с налогами не закрыты? Почему мошенники звонят и им можно обмануть граждан? Все же сделано законодательно для того чтобы этого не происходило ?!?

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гость

08:13:01 26-04-2024

До сих пор идут соревнования кто круче Захарченко наворует, вот замминистра взяли. У нас в Барнауле ходить далеко не надо - любое громкое дело или организацию вокруг которой шумиха народная - коррупция там сверх и до низу, работай не хочу!

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Гость

08:20:16 26-04-2024

Уже и росфинмониторинг всё выяснил. Но до сих пор не ясно работала ли пожарная система и нет ли в этом вины владельца.

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гость

09:27:25 26-04-2024

не расскажу, потому что не вписывается в картину, которую выдают сми?)

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