Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в "Крокусе"

Предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане "целого ряда стран"

25 апреля 2024, 22:35, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Финансирование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" шло через несколько финансовых организаций, в том числе использовалась криптовалюта. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Следственные мероприятия продолжаются, однако предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане "целого ряда стран". Он не уточнил, о каких государствах идет речь.

В финансировании использовались различные инструменты, в том числе и криптовалюты.