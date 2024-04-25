Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в "Крокусе"
Предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане "целого ряда стран"
25 апреля 2024, 22:35, ИА Амител
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Финансирование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" шло через несколько финансовых организаций, в том числе использовалась криптовалюта. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Следственные мероприятия продолжаются, однако предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане "целого ряда стран". Он не уточнил, о каких государствах идет речь.
В финансировании использовались различные инструменты, в том числе и криптовалюты.
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07:57:21 26-04-2024
Он не уточнил, о каких государствах идет речь --- интересно почему
08:11:12 26-04-2024
Вот столько напринимали законов, видно всю цепочку движения рубля, а почему до сих пор все левые махинации с налогами не закрыты? Почему мошенники звонят и им можно обмануть граждан? Все же сделано законодательно для того чтобы этого не происходило ?!?
08:13:01 26-04-2024
До сих пор идут соревнования кто круче Захарченко наворует, вот замминистра взяли. У нас в Барнауле ходить далеко не надо - любое громкое дело или организацию вокруг которой шумиха народная - коррупция там сверх и до низу, работай не хочу!
08:20:16 26-04-2024
Уже и росфинмониторинг всё выяснил. Но до сих пор не ясно работала ли пожарная система и нет ли в этом вины владельца.
09:27:25 26-04-2024
не расскажу, потому что не вписывается в картину, которую выдают сми?)