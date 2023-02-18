Росгвардеец спас щенка на Украине и увёз его в Сибирь

Боец подумывал сделать из собаки "сапёра", но передумал и решил оставить домашним питомцем

18 февраля 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Боец Росгвардии из Новосибирска в зоне спецоперации спас застрявшего на оставленном блокпосту щенка и увёз его домой.

Как сообщает "КП-Новосибирск", парень по имени Сергей прослужил в ведомстве шесть лет, а с началом СВО его направили на Украину.

"В начале марта 2022 года мы осматривали брошенный блокпост, я услышал тихий лай. Оказалось – щенок застрял в батарее отопления. Может, погреться хотел? Я его вытащил и забрал с собой. Странно, но в округе ни одной собаки не было, как она там оказалась – загадка", – рассказал он.

В итоге боец решил забрать четвероногого себе. Командование на это отреагировало вполне нормально. А через неделю о животном знали уже и все сослуживцы. Собака, которой дали кличку Мира, жила в палатке с солдатами, быстро выучила команды и вполне могла стать "сапёром".