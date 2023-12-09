Росгвардейцы рассказали об улице Сергея Ускова в Барнауле. Видео

Сергей Усков работал старшим прапорщиком милиции и героически погиб в 1996 году на Кавказе

09 декабря 2023, 13:48, ИА Амител

В рамках всероссийсокого медиапроекта Росгвардии #РоссияСтранаГероев алтайские росгвардейцы рассказали об улице, названной именем сотрудника барнаульского ОМОН старшего прапорщика милиции Сергея Ускова, героически погибшего при выполнении служебного долга. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Усков родился 8 декабря 1971 года в Джамбуле Казахской ССР. В Барнауле он окончил среднюю школу № 41 и поступил в училище № 37. Получив специальность, отправился в армию, а после увольнения в запас работал на шинном заводе. Однако в 1993 году Сергей решил сменить деятельность и стал служить в органах внутренних дел. Во время службы он трижды побывал в командировке на Северном Кавказе, где в 90-е шла война: дважды – в 1995 году, еще раз – в 1996-м.

"Утром 28 апреля 1996 года на территории одного из городских кварталов Грозного бронетранспортер барнаульского ОМОН попал в засаду боевиков. Сергей Усков в числе первых оказался под плотным огнем противника и, несмотря на тяжелое ранение, до конца боя мужественно сражался с террористами. Отразив нападение, группа спецназа быстро вернулась в расположение отряда, но Сергея, на тот момент еще живого, спасти не удалось", – рассказали в ведомстве.

Вскоре указом президента Сергея Ускова посмертно удостоили орденом Мужества. А не так давно в Барнауле появилась улица, названная в его честь. 8 декабря Сергею Ускову исполнилось бы 52 года.