Росгвардейцы в Барнауле нашли пропавшего пятилетнего мальчика

Ребенок гулял с бабушкой, а когда та отвлеклась на пару минут — исчез

28 июля 2024, 17:59, ИА Амител

Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru

Росгвардейцы отдела вневедомственной охраны в Барнауле оперативно отыскали и вернули родителям пятилетнего мальчика, который потерялся на прогулке в парке. Об этом сообщает управление Росгвардии по Алтайскому краю.

Находясь на маршруте патрулирования, старший сержант полиции Игорь Красков и сержант Павел Тебякин получили данные о пропаже ребенка в районе парка "ВРЗ". Бабушка, которая гуляла с внуком, отвлеклась на несколько минут и обнаружила, что за это время внук пропал.

Сотрудники приступили к поискам. Обыскивая прилегающие к парку дворы, они заметили похожего по описанию мальчика. Он был испуган и растерян. Росгвардейцы успокоили ребенка, посадили в служебный автомобиль и вызвали на место обнаружения маму и бабушку, которые забрали потерявшегося.