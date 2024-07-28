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Росгвардейцы в Барнауле нашли пропавшего пятилетнего мальчика

Ребенок гулял с бабушкой, а когда та отвлеклась на пару минут — исчез

28 июля 2024, 17:59, ИА Амител

Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru
Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru

Росгвардейцы отдела вневедомственной охраны в Барнауле оперативно отыскали и вернули родителям пятилетнего мальчика, который потерялся на прогулке в парке. Об этом сообщает управление Росгвардии по Алтайскому краю.

Находясь на маршруте патрулирования, старший сержант полиции Игорь Красков и сержант Павел Тебякин получили данные о пропаже ребенка в районе парка "ВРЗ". Бабушка, которая гуляла с внуком, отвлеклась на несколько минут и обнаружила, что за это время внук пропал.

Сотрудники приступили к поискам. Обыскивая прилегающие к парку дворы, они заметили похожего по описанию мальчика. Он был испуган и растерян. Росгвардейцы успокоили ребенка, посадили в служебный автомобиль и вызвали на место обнаружения маму и бабушку, которые забрали потерявшегося.

Барнаул

Комментарии 2

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Элен без ребят

19:27:34 28-07-2024

вчера в Пионере вернула кукушке малюсенькую девочку лет трёх, наверное. пока родители в глубине отдела залипали на технику, малявка спокойно вышла и пошла гулять по этажу, а там эскалатор. и главное другие покупашки смотрят на нее и всем пофиг, что малявка одна чешет.

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Musik

23:31:59 28-07-2024

К карме ++1

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