Росгвардия через суд лишила лицензии барнаульское ЧОП
Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов
06 октября 2023, 15:39, ИА Амител
Управление Росгвардии по Алтайскому краю подало в суд с требованием аннулировать лицензию барнаульского частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает "АиФ-Алтай".
По информации издания, речь идет о ЧОП "Сапфир". У него были договоры на охрану некоторых образовательных учреждений, а также парков Барнаула. Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов.
В список претензий входят отсутствие у персонала соответствующих лицензий на охранную деятельность. Кроме того, ЧОП "Сапфир" не уведомил Росгвардию о начале работы на объектах, в отношении которых установлены особые требования антитеррористической защиты.
ЧОП пытался обжаловать решение об отзыве лицензии, но суд встал на сторону ведомства.
16:41:53 06-10-2023
а я то думал что снова ребятки из сотни отличились.
17:22:05 06-10-2023
сотня молодцы. Без лишних разговорв БАМ в торец, а как еще с этими
18:23:56 06-10-2023
Гость (17:22:05 06-10-2023) сотня молодцы. Без лишних разговорв БАМ в торец, а как еще... твоя сотня это сборище гопников с пукалками,пока их отмазывает начальничек они так и будут беспределить. а ты и дальше жопку лижи им,понятно что без покровителя в ментуре ни один чоп не превысит полномочия,даже ГБР.
17:30:32 06-10-2023
ЧАСТНАЯ охранная КОМПАНИЯ , тусовочка ? Чё за компания ? В ЧОП строевую подготовку проходят , а то лево с право поперепутать могут поди ?
17:48:01 06-10-2023
А это антитеррористическая деятельность. Наличие оружия и т.д
19:10:06 06-10-2023
Не поделились )))
08:30:10 07-10-2023
Правильно сделали, сколько можно терпеть непонятных охранников без документов, а представьте в сегодняшней ситуации таких в детских садах и школах. А если такой охранник окажется психически больным? Я точно знаю что если есть надлежащие документы то этот человек пробит по всем учетам