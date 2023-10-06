Росгвардия через суд лишила лицензии барнаульское ЧОП

Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов

06 октября 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управление Росгвардии по Алтайскому краю подало в суд с требованием аннулировать лицензию барнаульского частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает "АиФ-Алтай".

По информации издания, речь идет о ЧОП "Сапфир". У него были договоры на охрану некоторых образовательных учреждений, а также парков Барнаула. Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов.

В список претензий входят отсутствие у персонала соответствующих лицензий на охранную деятельность. Кроме того, ЧОП "Сапфир" не уведомил Росгвардию о начале работы на объектах, в отношении которых установлены особые требования антитеррористической защиты.

ЧОП пытался обжаловать решение об отзыве лицензии, но суд встал на сторону ведомства.