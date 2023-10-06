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Росгвардия через суд лишила лицензии барнаульское ЧОП

Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов

06 октября 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Управление Росгвардии по Алтайскому краю подало в суд с требованием аннулировать лицензию барнаульского частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает "АиФ-Алтай".

По информации издания, речь идет о ЧОП "Сапфир". У него были договоры на охрану некоторых образовательных учреждений, а также парков Барнаула. Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов.

В список претензий входят отсутствие у персонала соответствующих лицензий на охранную деятельность. Кроме того, ЧОП "Сапфир" не уведомил Росгвардию о начале работы на объектах, в отношении которых установлены особые требования антитеррористической защиты.

ЧОП пытался обжаловать решение об отзыве лицензии, но суд встал на сторону ведомства.

Барнаул суд Росгвардия

Комментарии 7

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Анти-Бумер

16:41:53 06-10-2023

а я то думал что снова ребятки из сотни отличились.

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Гость

17:22:05 06-10-2023

сотня молодцы. Без лишних разговорв БАМ в торец, а как еще с этими

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Скрулл

18:23:56 06-10-2023

Гость (17:22:05 06-10-2023) сотня молодцы. Без лишних разговорв БАМ в торец, а как еще... твоя сотня это сборище гопников с пукалками,пока их отмазывает начальничек они так и будут беспределить. а ты и дальше жопку лижи им,понятно что без покровителя в ментуре ни один чоп не превысит полномочия,даже ГБР.

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Гость

17:30:32 06-10-2023

ЧАСТНАЯ охранная КОМПАНИЯ , тусовочка ? Чё за компания ? В ЧОП строевую подготовку проходят , а то лево с право поперепутать могут поди ?

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Отсутствие в лицензии 7 пункта

17:48:01 06-10-2023

А это антитеррористическая деятельность. Наличие оружия и т.д

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Гость

19:10:06 06-10-2023

Не поделились )))

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Локи

08:30:10 07-10-2023

Правильно сделали, сколько можно терпеть непонятных охранников без документов, а представьте в сегодняшней ситуации таких в детских садах и школах. А если такой охранник окажется психически больным? Я точно знаю что если есть надлежащие документы то этот человек пробит по всем учетам

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