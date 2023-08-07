Роскомнадзор начал блокировать неподтвержденные сим-карты
Операторам рассылают списки карт, для которых не указаны актуальные данные
07 августа 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С начала августа Роскомнадзор начал блокировку серых сим-карт в России. Об этом сообщают "Ведомости".
Как рассказал источник, речь идет о тех карточках, которые выдаются пользователям бесплатно в рамках промоакций, а также о корпоративных сим-картах, которые компании заказывают для своих сотрудников.
Представители Роскомнадзора собирают списки сим-карт, для которых нет актуальных данных, а затем рассылают их операторам, чтобы провести блокировку.
Чтобы избежать этого, пользователь должен подтвердить личные данные.
10:24:44 07-08-2023
Правильно! Всех на учёт , всех под колпак!
15:09:57 07-08-2023
Гость (10:24:44 07-08-2023) Правильно! Всех на учёт , всех под колпак! ... Уровень местных жителей просто ниже некуда. Только питание, размножение, выделение.
16:46:15 07-08-2023
Гость (15:09:57 07-08-2023) Уровень местных жителей просто ниже некуда. Только питание,... конечно, это же мелкий шрифт в договоре читать надо))) из разряда «мы сожгли вышку, ОНА ПЯТЬ ДЖИ распространяет, вот только почему-то теперь телефоны плохо ловят»
09:21:48 08-08-2023
Гость (15:09:57 07-08-2023) Уровень местных жителей просто ниже некуда. Только питание,... А если вам всякое жулье звонит постоянно и реклама долбанная! Правильно сделали, давно надо было распоряжения выполнять.
10:45:35 07-08-2023
Эту ситуацию создали они же вместе с операторами. А теперь люди чего-то должны, по тому что так не правильно
11:15:58 07-08-2023
О, мошенникам трудней будет. Если они не связаны с операторами связи или Роскомнадзором
11:44:49 07-08-2023
Гость (11:15:58 07-08-2023) О, мошенникам трудней будет. Если они не связаны с оператора... Мошенникам всё равно, могут и Ваш номер взять и он будет высвечиваться.
11:17:05 07-08-2023
рассылают их операторам, чтобы провести блокировку -- то есть блокируют операторы, а не Роскомнадзор
11:49:20 07-08-2023
Гость (11:17:05 07-08-2023) рассылают их операторам, чтобы провести блокировку -- то ест... Ну ясен пень. Проще, удобнее и надежнее операторам отключить обслуживание симки, чем покрывать страну какими-то супертехнологичными глушилками по космическим ценам.
16:46:42 07-08-2023
Гость (11:49:20 07-08-2023) Ну ясен пень. Проще, удобнее и надежнее операторам отключить... какие ещё глушилки, для чего?
14:24:09 07-08-2023
Гость (10:24:44 07-08-2023) Правильно! Всех на учёт , всех под колпак! ... А стесняюсь спросить, вы не пользуетесь телефонной связью? У вас никогда не было домашнего телефона, установленного по договору, и не было сотового телефона, который работает по контракту? Вы мобилу нашли на улице, её почему-то не заблокировали и пользуетесь дальше неизвестно на ком?
16:20:27 07-08-2023
Бред сивой кобылы, курица несушка сама себе лапы рубить не будет. Денег и так не хватает.. на вышки, модернизацию оборудования и т.д....а тут ещё и тех кто приносит деньги собраться уничтожить..бред
16:45:27 07-08-2023
оператор (16:20:27 07-08-2023) Бред сивой кобылы, курица несушка сама себе лапы рубить не б... Кого уничтожить? У вас симка не на вас оформлена? Не пишите чепуху
16:50:33 07-08-2023
Ещё раз. Объясняю всем, кому лень читать газеты, а лишь бы барагозить в анонимных комментариях. Отключат ЛЕВЫЕ СИМКИ, которые не доказали свою принадлежность кому-либо (физическому или юридическому лицу). Это балласт, который опсосам тупо мешает. Номерная ёмкость не бесконечна, а абоненты почему-то всё время прибывают. И номера надо откуда-то брать. Как отключают (расторгают в одностороннем порядке) неактивные полгода симки, так и эти просто погасят. Ещё раз. Если у вас симка оформлена на вас — вам бояться НЕЧЕГО. Мама несовершеннолетней дочке оформила — бояться НЕЧЕГО. Фирма выдала симку с оформлением — бояться НЕЧЕГО. Левая (анонимная) симка — БАЛЛАСТ. Купленная у метро или на вокзале симка — 50/50, может быть балластом, может быть оформлена на девочку, её вам продавшую. Ставьте минусы на здоровье, всё равно не прочитаете полезные вещи.
09:12:25 08-08-2023
На сколько я помню, уже лет пять назад стоял вопрос о серых сим картах, даже перерегистрации проводили и что? Вопрос только один, почему указы правительства не выполняются, кто ведёт контроль и отвечает за это.