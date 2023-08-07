Роскомнадзор начал блокировать неподтвержденные сим-карты

Операторам рассылают списки карт, для которых не указаны актуальные данные

07 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С начала августа Роскомнадзор начал блокировку серых сим-карт в России. Об этом сообщают "Ведомости".

Как рассказал источник, речь идет о тех карточках, которые выдаются пользователям бесплатно в рамках промоакций, а также о корпоративных сим-картах, которые компании заказывают для своих сотрудников.

Представители Роскомнадзора собирают списки сим-карт, для которых нет актуальных данных, а затем рассылают их операторам, чтобы провести блокировку.

Чтобы избежать этого, пользователь должен подтвердить личные данные.