НОВОСТИОбщество

Роскомнадзор начал блокировать неподтвержденные сим-карты

Операторам рассылают списки карт, для которых не указаны актуальные данные

07 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

С начала августа Роскомнадзор начал блокировку серых сим-карт в России. Об этом сообщают "Ведомости".

Как рассказал источник, речь идет о тех карточках, которые выдаются пользователям бесплатно в рамках промоакций, а также о корпоративных сим-картах, которые компании заказывают для своих сотрудников.

Представители Роскомнадзора собирают списки сим-карт, для которых нет актуальных данных, а затем рассылают их операторам, чтобы провести блокировку.

Чтобы избежать этого, пользователь должен подтвердить личные данные.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

10:24:44 07-08-2023

Правильно! Всех на учёт , всех под колпак!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:57 07-08-2023

Гость (10:24:44 07-08-2023) Правильно! Всех на учёт , всех под колпак! ... Уровень местных жителей просто ниже некуда. Только питание, размножение, выделение.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:15 07-08-2023

Гость (15:09:57 07-08-2023) Уровень местных жителей просто ниже некуда. Только питание,... конечно, это же мелкий шрифт в договоре читать надо))) из разряда «мы сожгли вышку, ОНА ПЯТЬ ДЖИ распространяет, вот только почему-то теперь телефоны плохо ловят»

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

09:21:48 08-08-2023

Гость (15:09:57 07-08-2023) Уровень местных жителей просто ниже некуда. Только питание,... А если вам всякое жулье звонит постоянно и реклама долбанная! Правильно сделали, давно надо было распоряжения выполнять.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:35 07-08-2023

Эту ситуацию создали они же вместе с операторами. А теперь люди чего-то должны, по тому что так не правильно

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:58 07-08-2023

О, мошенникам трудней будет. Если они не связаны с операторами связи или Роскомнадзором

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:49 07-08-2023

Гость (11:15:58 07-08-2023) О, мошенникам трудней будет. Если они не связаны с оператора... Мошенникам всё равно, могут и Ваш номер взять и он будет высвечиваться.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:05 07-08-2023

рассылают их операторам, чтобы провести блокировку -- то есть блокируют операторы, а не Роскомнадзор

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:20 07-08-2023

Гость (11:17:05 07-08-2023) рассылают их операторам, чтобы провести блокировку -- то ест... Ну ясен пень. Проще, удобнее и надежнее операторам отключить обслуживание симки, чем покрывать страну какими-то супертехнологичными глушилками по космическим ценам.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:42 07-08-2023

Гость (11:49:20 07-08-2023) Ну ясен пень. Проще, удобнее и надежнее операторам отключить... какие ещё глушилки, для чего?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:09 07-08-2023

Гость (10:24:44 07-08-2023) Правильно! Всех на учёт , всех под колпак! ... А стесняюсь спросить, вы не пользуетесь телефонной связью? У вас никогда не было домашнего телефона, установленного по договору, и не было сотового телефона, который работает по контракту? Вы мобилу нашли на улице, её почему-то не заблокировали и пользуетесь дальше неизвестно на ком?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
оператор

16:20:27 07-08-2023

Бред сивой кобылы, курица несушка сама себе лапы рубить не будет. Денег и так не хватает.. на вышки, модернизацию оборудования и т.д....а тут ещё и тех кто приносит деньги собраться уничтожить..бред

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:27 07-08-2023

оператор (16:20:27 07-08-2023) Бред сивой кобылы, курица несушка сама себе лапы рубить не б... Кого уничтожить? У вас симка не на вас оформлена? Не пишите чепуху

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
душнила

16:50:33 07-08-2023

Ещё раз. Объясняю всем, кому лень читать газеты, а лишь бы барагозить в анонимных комментариях. Отключат ЛЕВЫЕ СИМКИ, которые не доказали свою принадлежность кому-либо (физическому или юридическому лицу). Это балласт, который опсосам тупо мешает. Номерная ёмкость не бесконечна, а абоненты почему-то всё время прибывают. И номера надо откуда-то брать. Как отключают (расторгают в одностороннем порядке) неактивные полгода симки, так и эти просто погасят. Ещё раз. Если у вас симка оформлена на вас — вам бояться НЕЧЕГО. Мама несовершеннолетней дочке оформила — бояться НЕЧЕГО. Фирма выдала симку с оформлением — бояться НЕЧЕГО. Левая (анонимная) симка — БАЛЛАСТ. Купленная у метро или на вокзале симка — 50/50, может быть балластом, может быть оформлена на девочку, её вам продавшую. Ставьте минусы на здоровье, всё равно не прочитаете полезные вещи.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

09:12:25 08-08-2023

На сколько я помню, уже лет пять назад стоял вопрос о серых сим картах, даже перерегистрации проводили и что? Вопрос только один, почему указы правительства не выполняются, кто ведёт контроль и отвечает за это.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров