Роскомнадзор: с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
Речь идет о тех, которые позволяют получить доступ к заблокированным ресурсам
05 февраля 2024, 23:00, ИА Амител
VPN-сервисы / Фото: unsplash.com
С 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Роскомнадзоре в ответ на сообщения о запрете VPN с этой даты.
Ранее СМИ сообщили, что с 1 марта в России запретят VPN-сервисы. Речь идет о тех компаниях, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам.
Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснял, что речь идет об "ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон" — то есть "не фильтруют запрещенную информацию".
23:56:54 05-02-2024
Роскомнадзор сделал всё чтобы VPN стал популярным. Они и телеграмм также раскрутили в принципе
09:56:04 06-02-2024
Роскомнадзор - Генеральный спонсор VPN и телеграма. А если серьёзно, несколько лет назад что такое VPN знали только специалист ИТ и те не многочисленные что работали удалённо из дома. А теперь что это такое и как этим пользоваться, как настроить и как менять знает каждая блонда с 10 лет, а ещё говорят народ у нас тупой, неа, тупой он у нас когда им это выгодно, а как нужно будет всему махом учимся и разбираемся. Спасибо Роскомнадзору за образование в ИТ сфере для всех групп населения в России.
10:00:23 06-02-2024
Гость (09:56:04 06-02-2024) А если серьёзно, несколько лет назад что такое VPN знали только специалист ИТ и те не многочисленные что работали удалённо из дома с 2015 работаю удаленно. из дома комп, если не из дома, то ноут или планшет/телефон. ни разу не юзал впн.