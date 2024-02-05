Роскомнадзор: с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Речь идет о тех, которые позволяют получить доступ к заблокированным ресурсам

05 февраля 2024, 23:00, ИА Амител

VPN-сервисы / Фото: unsplash.com

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Роскомнадзоре в ответ на сообщения о запрете VPN с этой даты.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 марта в России запретят VPN-сервисы. Речь идет о тех компаниях, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам.

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснял, что речь идет об "ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон" — то есть "не фильтруют запрещенную информацию".