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Роскошный, безопасный, динамичный: в Барнауле теперь можно купить новый EXEED VX

Пройдите тест-драйв в автоцентре "Альбион-Моторс"

21 декабря 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KNax9

EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"
EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

На российский рынок вышел обновленный внедорожник, роскошный автомобиль EXEED VX* ­– воплощение элегантности и стиля. В новом авто изменили дизайн и техническое оснащение. Завоеватель сердец автолюбителей уже доступен к тест-драйву в автоцентре "Альбион-Моторс" (Барнаул, Калинина, д. 15е).

Динамика и плавность

Ключевое техническое обновление EXEED VX ­– восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin*. Она в сочетании с двухлитровым турбированным двигателем обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для сторонников спокойной езды. Улучшенная система полного привода шестого поколения дает уверенность на любой дороге (режимы: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье).

Квинтэссенция технологичности – сверхскоростной процессор, который вычисляет 8 трлн операций в секунду. Даже если запустить все сценарии приложений одновременно, система продолжит работать плавно.

EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

Удаленное управление

Внедорожником можно управлять с помощью мобильного приложения:

  • запуск двигателя;
  • климат-контроль;
  • отпирание/запирание авто;
  • поиск на парковке и др.

Наличие интернета в машине позволит обновлять ПО по воздуху. Приятно удивит и беспроводная зарядка для двух смартфонов и центральный дисплей, один из экранов которого – для пассажира, он открывает доступ к ряду развлечений в дальней дороге. 

Салон EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

Отражение успеха в дизайне

Сочетание материалов премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, EXEED VX воплощает философию успеха в каждом элементе дизайна – как в экстерьере, так и в интерьере. 

Комфортный салон предполагает семиместное и шестиместное размещение с двумя капитанскими креслами на втором ряду. Передние сиденья – с массажем, все (в первом и втором ряду) подогреваемые и с электрической регулировкой. Особый шарм салону придает многоцветная подсветка.

Просторный и безопасный

Автоновинка имеет 10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя:

  • автоматическая парковка;
  • круговой обзор 540° с функцией "прозрачное шасси" и др.

Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
"ВКонтакте"

EXEED VX ("Эксд ВиИкс"); CarX ("КарИкс"); Aisin ("Айсин"); C-NCAP ("Си-ЭнСиЭйПи")

ООО "Альбион-Моторс"​

Комментарии 2

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Гость

17:21:39 21-12-2023

Скажи в 2019 году, что Альбион начнет Чери продавать, выгнали бы из салона наверно.

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Гость

09:36:49 22-12-2023

Гость (17:21:39 21-12-2023) Скажи в 2019 году, что Альбион начнет Чери продавать, выгнал... ну не скажи

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