Роскошный, безопасный, динамичный: в Барнауле теперь можно купить новый EXEED VX
Пройдите тест-драйв в автоцентре "Альбион-Моторс"
21 декабря 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KNax9
На российский рынок вышел обновленный внедорожник, роскошный автомобиль EXEED VX* – воплощение элегантности и стиля. В новом авто изменили дизайн и техническое оснащение. Завоеватель сердец автолюбителей уже доступен к тест-драйву в автоцентре "Альбион-Моторс" (Барнаул, Калинина, д. 15е).
Динамика и плавность
Ключевое техническое обновление EXEED VX – восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin*. Она в сочетании с двухлитровым турбированным двигателем обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для сторонников спокойной езды. Улучшенная система полного привода шестого поколения дает уверенность на любой дороге (режимы: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье).
Квинтэссенция технологичности – сверхскоростной процессор, который вычисляет 8 трлн операций в секунду. Даже если запустить все сценарии приложений одновременно, система продолжит работать плавно.
Удаленное управление
Внедорожником можно управлять с помощью мобильного приложения:
- запуск двигателя;
- климат-контроль;
- отпирание/запирание авто;
- поиск на парковке и др.
Наличие интернета в машине позволит обновлять ПО по воздуху. Приятно удивит и беспроводная зарядка для двух смартфонов и центральный дисплей, один из экранов которого – для пассажира, он открывает доступ к ряду развлечений в дальней дороге.
Отражение успеха в дизайне
Сочетание материалов премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, EXEED VX воплощает философию успеха в каждом элементе дизайна – как в экстерьере, так и в интерьере.
Комфортный салон предполагает семиместное и шестиместное размещение с двумя капитанскими креслами на втором ряду. Передние сиденья – с массажем, все (в первом и втором ряду) подогреваемые и с электрической регулировкой. Особый шарм салону придает многоцветная подсветка.
Просторный и безопасный
Автоновинка имеет 10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя:
- автоматическая парковка;
- круговой обзор 540° с функцией "прозрачное шасси" и др.
Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
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* EXEED VX ("Эксд ВиИкс"); CarX ("КарИкс"); Aisin ("Айсин"); C-NCAP ("Си-ЭнСиЭйПи")
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
17:21:39 21-12-2023
Скажи в 2019 году, что Альбион начнет Чери продавать, выгнали бы из салона наверно.
09:36:49 22-12-2023
Гость (17:21:39 21-12-2023) Скажи в 2019 году, что Альбион начнет Чери продавать, выгнал... ну не скажи