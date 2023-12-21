Роскошный, безопасный, динамичный: в Барнауле теперь можно купить новый EXEED VX

Пройдите тест-драйв в автоцентре "Альбион-Моторс"

21 декабря 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KNax9

EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

На российский рынок вышел обновленный внедорожник, роскошный автомобиль EXEED VX* ­– воплощение элегантности и стиля. В новом авто изменили дизайн и техническое оснащение. Завоеватель сердец автолюбителей уже доступен к тест-драйву в автоцентре "Альбион-Моторс" (Барнаул, Калинина, д. 15е).

Динамика и плавность

Ключевое техническое обновление EXEED VX ­– восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin*. Она в сочетании с двухлитровым турбированным двигателем обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для сторонников спокойной езды. Улучшенная система полного привода шестого поколения дает уверенность на любой дороге (режимы: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье).

Квинтэссенция технологичности – сверхскоростной процессор, который вычисляет 8 трлн операций в секунду. Даже если запустить все сценарии приложений одновременно, система продолжит работать плавно.

EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

Удаленное управление

Внедорожником можно управлять с помощью мобильного приложения:

запуск двигателя;

климат-контроль;

отпирание/запирание авто;

поиск на парковке и др.

Наличие интернета в машине позволит обновлять ПО по воздуху. Приятно удивит и беспроводная зарядка для двух смартфонов и центральный дисплей, один из экранов которого – для пассажира, он открывает доступ к ряду развлечений в дальней дороге.

Салон EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

Отражение успеха в дизайне

Сочетание материалов премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, EXEED VX воплощает философию успеха в каждом элементе дизайна – как в экстерьере, так и в интерьере.

Комфортный салон предполагает семиместное и шестиместное размещение с двумя капитанскими креслами на втором ряду. Передние сиденья – с массажем, все (в первом и втором ряду) подогреваемые и с электрической регулировкой. Особый шарм салону придает многоцветная подсветка.

Просторный и безопасный

Автоновинка имеет 10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя:

автоматическая парковка;

круговой обзор 540° с функцией "прозрачное шасси" и др.

Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

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* EXEED VX ("Эксд ВиИкс"); CarX ("КарИкс"); Aisin ("Айсин"); C-NCAP ("Си-ЭнСиЭйПи")

ООО "Альбион-Моторс"​

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