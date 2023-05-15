Роскосмос поделился снимком "Золотых гор Алтая"
Фотографию сделали с космического аппарата "Метеор-М"
15 мая 2023, 09:32, ИА Амител
Госкорпорация "Роскосмос" поделилась в своём телеграм-канале космическим снимком "Золотых гор Алтая". Фотографию сделали с аппарата "Метеор-М".
"Золотые горы Алтая" – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он объединяет Алтайский заповедник и буферную зону Телецкого озера, Катунский заповедник и буферную зону горы Белуха, а также природный парк плоскогорья Укок на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая.
"Выбор территорий для включения в этот комплексный объект объясняется наибольшим для Сибири сочетанием природных зон. Горы, хвойные леса, альпийские луга и горные тундры, бурные реки и озера – всё это расположено на достаточно небольшой территории", – пояснили в "Роскосмосе".
Ранее космонавт Сергей Корсаков показал, как из космоса выглядят Кулундинское и Кучукское озёра Алтайского края.
15:38:32 15-05-2023
Ходили раньше (лет 20назад) по Мажою на Маашей, Каракабак и на Шавлу..).Катунский хр. под Белуху, кара-трек и много по каким хребта или вокруг них, или девственной тайгой..) Последнии годы решили прогуляться этими популярными маршрутами.., народу конечно очень и очень много стало(предполагали это). На Шавлу прямо магистраль двухсторонняя из людей..) Да и на Маашей, Каракабак также..(хорошо знаем малолюдные тропы)). Всё больше и больше с каждым годом людей.. Пора антирекламу делать).Сейчас в основном походы на Абаканский хребет, в район Агафьи например, с юга Телецкого заходим через хр.. (правда не заходим к ней, не тревожим её). Идёшь параллельно с мишками по девственной тайге без людей, тишина-единение с природой..(для меня это самая Красота..).Сейчас живём в основном у леса на окраине Бийска..(вторая родина Красноярск). Зимой своя лыжня по местному бору, летом на великах полями до предгорий и обратно.. это вообще восторг, всё цветёт, медом пахнет и никого.. главно без машин и людей(никакой чуйский не нужен, забитый толпами машин)). Тишина(только звуки природы, ветра..) Благодать какая.. Под березку остановишься отдохнуть, такой кайф.. Красота- раздолье.. (это крик души) любовь к природе..) В горных походах бывает слышишь, люди обсуждают где красивее.. (шаблон такой про красоту) Говорю всегда :красиво везде, где человек ещё не тронул первозданную природу.. Иностранцев встретишь бывало(когда дружно жили с Евросоюзом), немцы, чехи и т. д., так они восхищадись"парадайз, парадайз.. Сколько у вас не тронутых цивилизацией территорий это просто рай.. Всё лето можно путешествовать по Саяно-Алтайской горной системе например в уединении с природой и такими маршрутами где людей почти не встретить.. У нас в Европе такого почти нет уже(это образно конечно) .Ладно. Желаю также жить в симбиозе с живой природой.. Мира и добра всем..