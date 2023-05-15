Роскосмос поделился снимком "Золотых гор Алтая"

Фотографию сделали с космического аппарата "Метеор-М"

15 мая 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" поделилась в своём телеграм-канале космическим снимком "Золотых гор Алтая". Фотографию сделали с аппарата "Метеор-М".

"Золотые горы Алтая" – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он объединяет Алтайский заповедник и буферную зону Телецкого озера, Катунский заповедник и буферную зону горы Белуха, а также природный парк плоскогорья Укок на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая.

"Выбор территорий для включения в этот комплексный объект объясняется наибольшим для Сибири сочетанием природных зон. Горы, хвойные леса, альпийские луга и горные тундры, бурные реки и озера – всё это расположено на достаточно небольшой территории", – пояснили в "Роскосмосе".

Ранее космонавт Сергей Корсаков показал, как из космоса выглядят Кулундинское и Кучукское озёра Алтайского края.