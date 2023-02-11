"Роскосмос": пристыкованный к МКС корабль "Прогресс МС-21" разгерметизирован

В госкорпорации отметили, что космический корабль изолирован, а здоровью экипажа угрозы нет

11 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-21" разгерметизирован. Об этом ТАСС стало известно от "Роскосмоса".

В госкорпорации отметили, что космический корабль изолирован, а здоровью экипажа угрозы нет.

"Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, его самочувствие хорошее", – заявили в "Роскосмосе".

В госкорпорации сообщили, что причины разгерметизации "Прогресса МС-21" выясняются.

18 февраля "Прогресс МС-21" должен быть затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Сегодня, 11 февраля, к МКС пристыковался грузовой космический корабль "Прогресс МС-22".