Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс
Отмену ВПР там назвали неактуальной, хотя подход к их проведению может измениться
18 октября 2023, 22:00, ИА Амител
Процесс перехода школьников из 9-го в 10-й класс и поступления в ПТУ, скорее всего, изменится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями.
"Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям", – заявил он.Музаев назвал неактуальной отмену Всероссийских проверочных работ (ВПР), допустив, что в подходе к их проведению возможны изменения. При этом ВПР по иностранным языкам организовывать не будут.
Расписание ЕГЭ на 2024 год могут опубликовать или в конце этого года, или в начале следующего. Проводить экзамены по физике, химии и профильной математике в компьютерном формате в ближайшее время не планируется.
08:54:04 19-10-2023
Рособрнадзор - самый бесполезный паразитарный орган!
09:19:12 19-10-2023
Они удивились, что средний балл уходящих в колледжи 4,7. Типа, в 10 класс одни "троечники" идут. Так так и есть, господа! Кто определился с профессией, уходят в колледж, потом и работать и учиться в ВУЗе, если будет потребность (со средним специальным и поступать легче пока). А в 10 класс идут инфантилы, которые не знают, чем заниматься по жизни и лютые "отличники" которые уверены, что в ВУЗ попадут послу 11-го.
09:52:09 19-10-2023
Гость (09:19:12 19-10-2023) Они удивились, что средний балл уходящих в колледжи 4,7. Тип... Так вроде на то и был курс - чтобы поднять престиж и востребованность среднего специального образования. Что не так? Теперь будем "вертать все взад"? Правда, называть человека, который в 15-16 лет не может определиться, чем он будет заниматься всю жизнь, инфантилом, все же не стоит. В колледжи тоже не всегда идут по призванию)
10:44:30 19-10-2023
Гость (09:19:12 19-10-2023) Они удивились, что средний балл уходящих в колледжи 4,7. Тип... Не всегда, ща в большинстве из 9 уходят, боясь в последствии сдавать ЕГЭ в 11, сами школы, жути и нагоняют по поводу сдачи ЕГЭ. Да и ОГЭ не все сдают, в нашей школе в прошлом году 12 чел его не сдали и на второй год остались! Можно подумать Вы, в 15-16 лет "твердо знали кем быть"!?))))) Не смешите! Или это люди из разряда:- "Да я с 7 лет, РАБОТАЮ!")))))
13:02:15 19-10-2023
Очередной эксреримент наших" эффективных менеджеров" от образования. Очередной распил бабла.