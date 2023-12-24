Рособрнадзор заявил о том, что формат ЕГЭ не будет меняться
Экзамен, по словам представителя ведомства, полностью устраивает вузы
24 декабря 2023, 13:58, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Единый госэкзамен не будет меняться при переходе на новую систему высшего образования. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.
"Нет необходимости что-то менять или реформировать, или отказываться от ЕГЭ", – сказал Музаев.
Он добавил, что действующий экзамен полностью удовлетворяет вузы.
Напомним, что в новой системе высшего образования устанавливается базовое и специализированное высшее образование (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка), а также профессиональное (аспирантура).
Она заработает с 1 сентября 2025 года.
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