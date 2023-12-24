НОВОСТИНаука и образование

Рособрнадзор заявил о том, что формат ЕГЭ не будет меняться

Экзамен, по словам представителя ведомства, полностью устраивает вузы

24 декабря 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Единый госэкзамен не будет меняться при переходе на новую систему высшего образования. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

"Нет необходимости что-то менять или реформировать, или отказываться от ЕГЭ", – сказал Музаев.

Он добавил, что действующий экзамен полностью удовлетворяет вузы.

Напомним, что в новой системе высшего образования устанавливается базовое и специализированное высшее образование (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка), а также профессиональное (аспирантура).

Она заработает с 1 сентября 2025 года.

школы

Комментарии 3

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Гость

15:43:20 24-12-2023

Да пофиг! Вечеринка Ивлеевой важнее!

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гость

19:11:57 24-12-2023

и это правильно, против ЕГЭ, прежде всего, выступают те, кто не хочет учиться.

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Гость

20:08:39 24-12-2023

Зачем останавливать конвейер по штамповке балбесов?

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