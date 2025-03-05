Роспотребнадзор намерен жестче штрафовать россиян за грязное жилье
Штрафы предлагают увеличить до 25 тысяч рублей физическим лицам, и до 500 тысяч рублей – юридическим
05 марта 2025, 09:45, ИА Амител
Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов анонсировал разработку законопроекта, которым предлагается ужесточить ответственность за антисанитарию в жилых помещениях. Штрафы хотят увеличить с 500–1500 рублей до 25 тысяч рублей для физических лиц, и с 10–20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей – для юридических. Соответствующее предложение направили на отзыв главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
"Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ", – говорится в ответе Поповой.
Размер штрафных санкций по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта" не меняли с 2008 года. По мнению главы Роспотребнадзора, это не стимулирует граждан к ответственному поведению.
09:53:00 05-03-2025
Может начать с магазинов и проверить , что-то ещё кроме светофоров. Разобраться с грязью в общественном транспорте, тараканами в больницах и т.д .
Ведь нет судя по названию их основная задача забота о потребителе
10:11:15 05-03-2025
А ещё повышайте десяти-сто-кратно штрафы дебоширам, торопыгам и пьяни за рулём, нарушителям тишины, хозяевам самовыгульных псов, родителям школьных садистов! Эти категории тоже дуреют от безнаказанности!
11:25:31 05-03-2025
Роспотребнадзор лучше занимался прямыми своими обязанностями, в магазинах произвол и беспредел в части превышения концентрации химозы в продуктах питания!!!!!!!!!!!!
16:04:14 05-03-2025
Гость (11:25:31 05-03-2025) Роспотребнадзор лучше занимался прямыми своими обязанностями... Роспотребнадзор это бывшая СЭС, почему вы решили, что они занимаются только продуктами- непонятно.
11:25:43 05-03-2025
А где определены нормы, что есть "антисанитарию в жилых помещениях"?
Где граница? И кто и каким образом будет определять номинантов на штраф?
А главное: как правило , антисанитарию разводят маргиналы, с них и взять нечего, кроме этой "хаты"...
Так что, очередной пук, типа "мы заботимся о гражданах"(((
16:02:18 05-03-2025
Гость (11:25:43 05-03-2025) А где определены нормы, что есть "антисанитарию в жилых поме... антисанитарию чаще всего разводят больные люди и не только алкоголизмом. интересно, как они дементных старичков штрафовать будут.
12:45:24 05-03-2025
Может роспотребнадзору уделить больше внимания ЭкоСоюзу? как они мусор вывозят, и вывозят ли?!
14:15:54 05-03-2025
Роспотребнадзор не следит за качеством продуктов в торговле. Химикаты в продуктах, просрочка, тараканы, жуки, черви, мыши. Загрязнение воздуха и почвы.
15:05:07 05-03-2025
Может, начать следует с контроля выбросов в воздух загрязняющих веществ - от автомоек, шиномонтажек, магис-спортов и т.п. рядом с этими самыми домами?
16:17:11 05-03-2025
Порядок в квартире, подъезде, магазине, городе, гос.. начинается с порядка в голове, т.е. где план на год, пять и более лет?
17:56:31 05-03-2025
Полагаю, что необходимо решить вопрос о размещении хозяев в специализированные учреждения, а чтобы этот вопрос решить необходимо эти учреждения создать в достаточном количестве. Соседи жалобы на помойки, тараканов и т.д. в соседней квартире пишут, значит участковый пришел с представителем УК и понятыми составил акт, предупредил о помещении на принудительное лечение, дал 10 дней вывоз мусора и санитарную обработку квартиры, по истечении срока пришел проверил, выполнили предписание, поставил на учет, наблюдает. Не выполнили - составил акт , вызвал спецтанспорт , отправил хозяина на обследование. Подал заявку в муниципалитет о ликвидации стихийной свалки, проконтролировал исполнение, по результатам обследования - болен хозяин, лечат на полном гоособеспечении, условно здоров - или родственникам на поруки или в спец пансионат, квартиру на продажу для оплаты услуг пансионата. Потому что маргиналы наглеют от безнаказанности, а если бы знали, что поедут практически за решетку на полный пансион, помойки бы в квартирах не устраивали. А если человек болен и не может контролировать свои поступки и не понимает последствия своих действий и бездействий, а родственников нет, то государство должно об этих людях заботиться, а деньги , полученные от продажи квартир помещать на счет и тратить на их содержание. Люди, которые не соблюдают правила проживания в многоквартирных домах, представляют реальную опасность для законопослушных граждан, которые работают, платят налоги, создают семьи, рожают и воспитывают детей . Почему они должны страдать, соседи ничего не могут фактически сделать - только писать заявления. значит нужен механизм для рассмотрения этих заявлений и устранения нарушений закона.
18:12:50 05-03-2025
гость (17:56:31 05-03-2025) Полагаю, что необходимо решить вопрос о размещении хозяев в ... У соседей был хороший ремонт, вроде чистота. Но клопы. Похоже, сами привезли из путешествий. Потом на их этаже всем пришлось вызывать дезинсекторов.
18:24:05 05-03-2025
гость (17:56:31 05-03-2025) Полагаю, что необходимо решить вопрос о размещении хозяев в ... Сначала у себя порядок наведите! Выведите насекомых, заделайте щели, поставьте сеточки на вентиляцию. Тогда никакие соседи мешать не будут. Что они делают у себя в квартире – их вопрос. Если не идут неприятные запахи, мне по фиг на то, что там у соседей. Не понимаю стремления совать нос к чужим людям. Ну только если хотят отжать квартиру. Как видно, вы с этой целью разместили пространный пост . Уже наметили себе жертву, подводите теоретическую базу)))
20:40:01 05-03-2025
гость (17:56:31 05-03-2025) Полагаю, что необходимо решить вопрос о размещении хозяев в ...
Абсолютно и всецело согласен! С засранцами что-то надо делать!
22:55:02 05-03-2025
Гость (20:40:01 05-03-2025) Абсолютно и всецело согласен! С засранцами что-то надо д... С вас и начнут!