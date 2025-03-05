Роспотребнадзор намерен жестче штрафовать россиян за грязное жилье

Штрафы предлагают увеличить до 25 тысяч рублей физическим лицам, и до 500 тысяч рублей – юридическим

05 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов анонсировал разработку законопроекта, которым предлагается ужесточить ответственность за антисанитарию в жилых помещениях. Штрафы хотят увеличить с 500–1500 рублей до 25 тысяч рублей для физических лиц, и с 10–20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей – для юридических. Соответствующее предложение направили на отзыв главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

"Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ", – говорится в ответе Поповой.

Размер штрафных санкций по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта" не меняли с 2008 года. По мнению главы Роспотребнадзора, это не стимулирует граждан к ответственному поведению.