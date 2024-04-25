Роспотребнадзор назвал вирусы в российских комарах и клещах неопасными

У комаров нашли 47 новых вирусов, у клещей – 17

25 апреля 2024, 08:46, ИА Амител

Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1046343

Роспотребнадзор изучил новые вирусы, которые переносят комары и клещи в России. Их, предварительно, признали неопасными, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Анны Поповой, в результате исследования у комаров нашли 47 новых вирусов, у клещей – 17.

"Вирусы в комарах и клещах были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта "Санитарный щит", для подготовки и предотвращения возможных угроз", – сказала Попова.

Она добавила, что специалисты занимаются изучением найденных вирусов. Пока опасных для человека среди них не нашли.