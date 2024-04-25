Роспотребнадзор назвал вирусы в российских комарах и клещах неопасными
У комаров нашли 47 новых вирусов, у клещей – 17
25 апреля 2024, 08:46, ИА Амител
Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1046343
Роспотребнадзор изучил новые вирусы, которые переносят комары и клещи в России. Их, предварительно, признали неопасными, сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства Анны Поповой, в результате исследования у комаров нашли 47 новых вирусов, у клещей – 17.
"Вирусы в комарах и клещах были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта "Санитарный щит", для подготовки и предотвращения возможных угроз", – сказала Попова.
Она добавила, что специалисты занимаются изучением найденных вирусов. Пока опасных для человека среди них не нашли.
10:03:30 25-04-2024
Нам "Попова сказала" не надо.
Используем только официальные заявления.
10:05:32 25-04-2024
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
10:46:00 25-04-2024
Да правда???!!! Не опасно? энцефалит не опасен???
16:24:59 25-04-2024
Гость (10:46:00 25-04-2024) Да правда???!!! Не опасно? энцефалит не опасен???... Мде, жертвы ЕГЭ точно. Там написано же для тупых - те что новые обнаружены - не опасны. Если грамоте обучены, то хоть статью то прочитайте и не позорьтесь.