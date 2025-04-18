Роспотребнадзор не рекомендовал отдыхать на пляжах Анапы и Темрюка

При этом отдохнуть в регионе можно — качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в этих зонах соответствует всем требованиям

18 апреля 2025, 17:51, ИА Амител

Море / Фото: из архива amic.ru

Пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей", – заявила Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону.

При этом руководитель службы подчеркнула, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в зоне отдыха соответствует всем требованиям. Таким образом, отдохнуть там можно, однако без пляжа и моря.