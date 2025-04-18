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Роспотребнадзор не рекомендовал отдыхать на пляжах Анапы и Темрюка

При этом отдохнуть в регионе можно — качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в этих зонах соответствует всем требованиям

18 апреля 2025, 17:51, ИА Амител

Море / Фото: из архива amic.ru
Море / Фото: из архива amic.ru

Пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей", – заявила Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону.

При этом руководитель службы подчеркнула, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в зоне отдыха соответствует всем требованиям. Таким образом, отдохнуть там можно, однако без пляжа и моря.

"Здесь мы будем проводить исследование так же плотно, как и проводили", – сказала она.

Туризм

Комментарии 7

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Гость

17:57:16 18-04-2025

Кто виноват?

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Гость

18:12:12 18-04-2025

можно подумать, что загаженное Большое Яровое чище. не смешите!! там мазут плавает лужами на Яровом уже лет 20 кряду, при этом санатории и прочее работает, несмотря ни на что.

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Гость

18:29:14 18-04-2025

Ая-я-яй! А кто это сделал? Людвиг Аристархович, кто это сделал?

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Фреш

18:33:58 18-04-2025

Что делать?

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Гость

18:35:15 18-04-2025

Местные отели не в курсе , 5ки от 32к за сутки в летний сезон выставили

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Гость

21:07:58 18-04-2025

Гость (18:35:15 18-04-2025) Местные отели не в курсе , 5ки от 32к за сутки в летний сезо... Что-б у них харя треснула

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Гость

00:50:51 19-04-2025

Для пяти звёзд это не дорого. Посмотрите сколько на Манжерке хотят за подобный номер в пятизвездочном отеле

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