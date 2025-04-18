Роспотребнадзор не рекомендовал отдыхать на пляжах Анапы и Темрюка
При этом отдохнуть в регионе можно — качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в этих зонах соответствует всем требованиям
18 апреля 2025, 17:51, ИА Амител
Пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей", – заявила Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону.
При этом руководитель службы подчеркнула, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в зоне отдыха соответствует всем требованиям. Таким образом, отдохнуть там можно, однако без пляжа и моря.
"Здесь мы будем проводить исследование так же плотно, как и проводили", – сказала она.
17:57:16 18-04-2025
Кто виноват?
18:12:12 18-04-2025
можно подумать, что загаженное Большое Яровое чище. не смешите!! там мазут плавает лужами на Яровом уже лет 20 кряду, при этом санатории и прочее работает, несмотря ни на что.
18:29:14 18-04-2025
Ая-я-яй! А кто это сделал? Людвиг Аристархович, кто это сделал?
18:33:58 18-04-2025
Что делать?
18:35:15 18-04-2025
Местные отели не в курсе , 5ки от 32к за сутки в летний сезон выставили
21:07:58 18-04-2025
Гость (18:35:15 18-04-2025) Местные отели не в курсе , 5ки от 32к за сутки в летний сезо... Что-б у них харя треснула
00:50:51 19-04-2025
Для пяти звёзд это не дорого. Посмотрите сколько на Манжерке хотят за подобный номер в пятизвездочном отеле