Роспотребнадзор подсчитал ущерб экономике от пандемии коронавируса

Траты могут быть намного шире — снизить его удалось благодаря тестам ПЦР

01 июня 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экономический ущерб от пандемии для России в 2022 году составил 1,6 трлн рублей. Как сообщает ТАСС, такую оценку сделало управление Роспотребнадзора.

Для подсчёта ущерба учитывались прямые медицинские расходы и расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, а также непрямые потери экономики.

Так, по первой статье они насчитывают от 0,76 до 1,35 трлн рублей. Непрямые потери экономики составили минимум 0,5 трлн рублей.

В Роспотребнадзоре отмечают, что ущерб мог быть намного шире, – снизить его удалось благодаря тестам ПЦР. С их помощью медики смогли контролировать распространение коронавируса в стране.