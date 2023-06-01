Роспотребнадзор подсчитал ущерб экономике от пандемии коронавируса
Траты могут быть намного шире — снизить его удалось благодаря тестам ПЦР
01 июня 2023, 23:05, ИА Амител
Экономический ущерб от пандемии для России в 2022 году составил 1,6 трлн рублей. Как сообщает ТАСС, такую оценку сделало управление Роспотребнадзора.
Для подсчёта ущерба учитывались прямые медицинские расходы и расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, а также непрямые потери экономики.
Так, по первой статье они насчитывают от 0,76 до 1,35 трлн рублей. Непрямые потери экономики составили минимум 0,5 трлн рублей.
В Роспотребнадзоре отмечают, что ущерб мог быть намного шире, – снизить его удалось благодаря тестам ПЦР. С их помощью медики смогли контролировать распространение коронавируса в стране.
23:34:02 01-06-2023
Вот и решайте сами, от кого беды больше? От хохлов или от ускоглазых ???
09:07:06 02-06-2023
А от СВО значит польза?