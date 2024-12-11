Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов для носа

У большинства реализуемых на маркетплейсах товаров из этой категории есть проблемы с документами

11 декабря 2024, 11:12, ИА Амител

Молоток / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты провели мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах устройствах. Выяснилось, что продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента ТС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", однако основания для выдачи таких деклараций либо не подтверждены, либо информация о сопроводительных документах вообще отсутствует.

Сейчас ведомство принимает оперативные меры по приостановке действия подобных документов и пресечению продажи продукции.

В ведомстве отмечают, что аромаингаляторы становятся все более популярными среди подростков. Они часто продаются через онлайн-платформы, имеют привлекательный для детей дизайн упаковки и разные вкусы.