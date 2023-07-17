Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания

Сейчас ведомство сотрудничает с египетской стороной и международными организациями, чтобы получить дополнительные данные о природе болезни, рисках ее распространения и прочую информацию

17 июля 2023, 21:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах из Египта из-за случаев неустановленного заболевания, которые фиксировались в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Симптомы обнаруженного заболевания схожи с лихорадкой Денге. Сейчас ведомство сотрудничает с египетской стороной и международными организациями, чтобы получить дополнительные данные о природе болезни, рисках ее распространения и прочую информацию.

Напомним, что основные переносчики лихорадки – Aedes aegypti. Если переносчика нет, заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности, добавили в Роспотребнадзоре. Наблюдать за прибывающими в Россию будут в том числе и с помощью системы "Периметр".