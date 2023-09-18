При этом обновленные вакцины, которые создавались под вариант "омикрон", эффективны и в случае с "пиролой"

18 сентября 2023, 21:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вариант коронавируса BA.2.86, или "пирола", более заразный по сравнению с предшественниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По их информации, "пирола" по сравнению с вариантами "омикрона" имеет дополнительные мутации. Тесты для выявления этого варианта в России есть, как и препараты для эффективного лечения заболевания, который вызывается этим геновариантом.

"Кроме того, первые результаты лабoраторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, cвидетельствуют о том, что этот вариант, вoзможно, не так заразен и не настолько спосoбен уходить от иммунной зaщиты, как это было заявлено ранее некотoрыми учеными", – добавили в ведомстве.

При этом обновленные вакцины, которые создавались под вариант "омикрон", эффективны и в случае с "пиролой".