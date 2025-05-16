Россельхозбанк и Константин Ивлев ищут алтайские гастрономические проекты

Победители получат денежные призы и станут героями шоу "Шеф в деле"

16 мая 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYz8jA

Константин Ивлев / Фото: Пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк совместно с бренд-амбассадором банка и "Шефом всея Руси" Константином Ивлевым запускают масштабный всероссийский кастинг. Цель – найти уникальные и перспективные гастрономические проекты. Пять лучших станут героями телепрограммы "Шеф в деле" на канале "Пятница", а 40 финалистов получат денежные призы из фонда в 10 млн рублей. Уже более 1,5 тыс. ресторанных брендов проявили интерес к участию, в числе которых около 20 представителей из Алтайского края.

Для участия рестораторы должны активировать бесплатный пакет "Шеф в деле" от Россельхозбанка и отправить видеовизитку, рассказывающую о своем заведении. Прием заявок продлится до 15 июня 2025 года.

"Я стал амбассадором Россельхозбанка, потому что его философия мне очень близка. Вместе мы помогаем своим людям продвигать свою продукцию. Я не понаслышке знаю, что построение узнаваемости бренда – важнейший шаг в развитии ресторанного бизнеса", – поделился Константин Ивлев.

Он также отметил, что в России много локальных брендов и уникальных вкусов – от карельских калиток до сибирских пельменей, от алтайских буузов до приморских крабов, о них должна узнать вся страна.

По его мнению, совместная работа способствует поддержке местных кулинарных традиций и открывает новые возможности для развития малого бизнеса.

Директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко подчеркнул, что акция "Шеф в деле" заинтересует владельцев заведений общественного питания, как новых, так и действующих клиентов банка. Специальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание позволят оптимизировать расходы, а участие в шоу и шанс получить денежный приз простимулируют дальнейший рост бизнеса.

Общие требования к участникам:

соответствие кода деятельности ОКВЭД 56 (основной или дополнительный);

соответствие категории клиента: новый – клиент сегмента микро и МСБ, не имеющий в банке счетов и действующего договора эквайринга в течение трех месяцев до даты начала периода проведения акции; действующий – клиент сегмента микро и МСБ, не имеющий действующего договора эквайринга в течение трех месяцев до даты начала периода проведения акции.

В рамках акции для участников действует специальный тариф РКО:

стоимость тарифа в месяц – 0 рублей;

переводы на счета ЮЛ и ИП в другие банки – 0 рублей;

переводы на счета ЮЛ и ИП внутри банка – 0 рублей;

переводы на счета ФЛ до 1 млн рублей – 0%, далее – от 1,5%;

снятие наличных в кассе банка до 1 млн рублей – 0%, далее – от 3,5%;

зачисление наличных средств на счет – 1% от суммы зачисления;

0,4% – комиссия за эквайринг.

Кастинг рестораторов продлится до 15 июня 2025. Срок действия предложения по РКО для данного сегмента продлили до 31 марта 2026 года (включительно).

Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках, месте ее проведения, количестве призов и условиях их получения уточняйте на сайте rshb.ru и в офисах продаж РСХБ.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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