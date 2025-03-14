Россельхозбанк на 22% увеличил поддержку сезонных работ на Алтае

Четверть средств направили малым хозяйствам

14 марта 2025, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFHqDLsa

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Алтайский филиал Россельхозбанка (РСХБ) увеличил поддержку сезонных работ на 22%: с начала года аграриям региона выдали свыше 2,3 млрд рублей. Более 1,3 млрд рублей – на льготных условиях, при этом четверть средств направили на малые формы хозяйствования.

С момента основания Россельхозбанка в 2000 году структура АККОР тесно с ним сотрудничает и развивается.

"Из 40 банков, которые прошли аккредитацию в Минсельхозе России, Россельхозбанк единственный, кто подставил плечо аграрной отрасли и сегодня продолжает выдавать льготные кредиты на приемлемых условиях", – рассказал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

В целом по России объем кредитования сезонных работ со стороны РСХБ в 2025 году вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пятерку регионов, получивших наибольшие займы, вошли Краснодарский край (10,1 млрд рублей), Волгоградская область (8,3 млрд рублей), Пензенская область (4,2 млрд рублей), Удмуртская Республика (3,8 млрд рублей) и Белгородская область (3,1 млрд рублей). В Сибирском федеральном округе Алтайский край занял первое место по финансированию посевной, а Республика Алтай – восьмое.

Банк продолжает прикладывать максимум усилий, чтобы обеспечить российским аграриям помощь на выгодных условиях, уделяя особое внимание малым хозяйствам. Так, объем их финансирования увеличили до 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

"Всего РСХБ в 2025 году направил на поддержку сезонных работ 84,4 млрд рублей, из которых 29,6 млрд рублей – на льготных условиях", – сказала первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

Для действующих клиентов – юридических лиц в банке действует программа экспресс-кредитования: заявки на сумму до 10 млн рублей рассматривают за один рабочий день, для новых клиентов – за три дня (до 20 млн рублей). Кредиты на сумму свыше 20 млн рублей, в том числе для новых клиентов, выдают за срок до десяти дней.

Основная действующая программа льготного кредитования – 1969 (ранее 1528/258). Также банк предоставляет финансирование на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортеров) и программы 1967 (на развитие транспортной инфраструктуры, строительство жилых и социальных объектов).

Подать заявку на кредит аграрии могут в офисах Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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