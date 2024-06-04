Россельхозбанк направил 5 млрд рублей на благоустройство домов 11 тысяч сельчан

Активно берут кредиты по госпрограмме и жители двух Алтаев

04 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KXGtq

Село. Семья / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк остается активным участником программы кредитования благоустройства сельского жилья "Комплексное развитие сельских территорий". С начала ее действия (с 2020 года) льготный кредит в банке получили более 11 тысяч жителей села по всей России на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

В том числе программой воспользовались и 1076 жителей Алтайского края и Республики Алтай. За пять лет им выдали 392 млн рублей. Самым активным по количеству кредитов и сумме был 2023 год: 516 семей и 213 млн рублей. С начала 2024 года льготной программой кредитования воспользовались жители 271 дома в сельской местности на 114 млн рублей. Лето, а значит и высокий сезон ремонтных работ, только начались, поэтому в РСХБ на Алтае ожидают и рост кредитования на благоустройство. Наиболее часто жители алтайских регионов берут кредиты по этой программе на газификацию, водоотведение и ремонт.

В мае 2024 года правительство РФ объявило о продлении программы развития инфраструктуры сельских агломераций (распоряжением правительства от 18 мая 2024 года №1 184-р, № 1185-р). На субсидирование кредитов по льготной ставке направят дополнительные бюджетные средства.

Повышение качества жизни и развитие территорий за пределами городов – часть этой программы, а Россельхозбанк как опорный банк АПК уделяет большое внимание улучшению инфраструктуры на селе. Клиентам в возрасте от 23 до 65 лет, постоянно проживающим на сельских территориях, льготный кредит дает возможность провести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, а также сделать ремонт в жилых помещениях. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 3,875-7,300% годовых. Льготная ставка для клиента по таким кредитам – от 3,25 до 5% годовых.

"Все больше россиян выбирают жизнь в загородной местности, вместе с этим растет потребность в льготных кредитах для сельских территорий. РСХБ уже пятый год выдает кредиты на благоустройство домовладений за городом, и мы видим постоянное устойчивое увеличение интереса наших клиентов к этой программе. На фоне роста ключевой ставки и ставок по кредитным программам банков количество субсидированных кредитов, выданных РСХБ за 2023 год, увеличилось в 17 раз", – прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Подробную информацию по кредитным продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

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