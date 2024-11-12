Россельхозбанк поддержал развитие производства компании "Алтайские закрома"

Банк выдал инвестиционный кредит на расширение мощностей предприятия

12 ноября 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KDqh5

РСХБ и "Алтайские закрома" / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

"Алтайские закрома" активно развивают производственную инфраструктуру и модернизируют комбинат зернопереработки в селе Повалиха Первомайского района. Недавно в Алтайском филиале Россельхозбанка подписали соглашение с компанией, которое позволит ускорить реализацию этого масштабного проекта.

Новый объект на Повалихинском комбинате переработки решили возвести из-за увеличения объемов продукции растениеводства. Предприятию были необходимы новые мощности по очистке и сушке зерна.

"С этой идеей мы пришли в Россельхозбанк за инвесткредитом. Благодаря продуктивной работе представителей топ-менеджмента Алтайского филиала РСХБ, Министерства сельского хозяйства Алтайского края, нашей команды и команды наших подрядчиков мы успели построить этот объект с нуля за четыре месяца. Причем запустили и газовую котельную, что дает снижение себестоимости работ практически в два раза по сравнению с предыдущим зерноочистительным комплексом", – сообщил генеральный директор агропромышленной группы "Алтайские закрома" Александр Терновой.

РСХБ работает с АГ "Алтайские закрома" уже 18 лет, добавил директор филиала Николай Бойко. Банк ценит сотрудничество с этой компанией. Предприятие охватывает полный производственный цикл – от выращивания и переработки до продажи продукции, постоянно совершенствуя свои процессы. Россельхозбанк готов поддерживать их развитие и в дальнейшем, подчеркнул топ-менеджер.

"Инвестиционное кредитование – показатель деловой активности и развития. Благодаря содействию Минсельхоза региона, данный инвестпроект реализуется по льготной ставке, что существенно в реалиях сегодняшнего дня", – пояснил Николай Бойко.

Новый комплекс позволил увеличить пропускные мощности в три раза: теперь здесь могут принимать до 800 тонн сырья в сутки вместо прежних 250 тонн. Этот проект стал одним из немногих крупных объектов в сфере АПК в Алтайском крае, построенных за короткий срок и оснащенных современными отечественными технологиями и газоснабжением. Производственные издержки снизились примерно на 8%, что в текущих финансовых условиях является значительным результатом. Новый объект также позволяет при том же количестве сотрудников перерабатывать в четыре раза больше продукции, улучшая условия труда работников.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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