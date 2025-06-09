Россельхозбанк получил награду за лучшую программу для малого и среднего бизнеса

Оценку профессионального сообщества получил пакет услуг "Шеф в деле"

09 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGTRA9n

Россельхозбанк (РСХБ) стал победителем в номинации "Выбор профессионалов" ежегодного конкурса "Лучшая банковская программа для МСП", организованного в рамках Национальной премии "Золотой Меркурий". Финал конкурса прошел в Торгово-промышленной палате РФ, где были представлены 102 банковские программы из 19 регионов страны.

Высокую оценку профессионального сообщества получил флагманский продукт банка – пакет услуг "Шеф в деле", разработанный специально для предпринимателей в сфере гастроиндустрии. Программа предлагает ряд выгодных условий:

бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета;

безлимитные переводы юрлицам и ИП в другие банки;

бесплатные переводы физлицам до 1 млн рублей;

бесплатное снятие наличных в кассе до 1 млн рублей;

торговый эквайринг с комиссией всего 0,4%.

Кроме того, участники программы могут испытать удачу в розыгрыше призов: прислав видеовизитку своего заведения, они получают шанс попасть в эфир телеканала "Пятница". Пять победителей станут героями спецвыпуска программы "Шеф в деле", а еще 40 участников разделят призовой фонд в 10 млн рублей.

"Россельхозбанк 25 лет работает с предприятиями агропромышленного комплекса и понимает их запросы. Ресторанный сегмент играет важнейшую роль в цепочке производства и потребления для сельхозпроизводителей. Мы увидели, что можем помочь участникам рынка, и создали решение, которое учтет их реальные потребности", – отметил директор департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

Победа Россельхозбанка подтверждает, что банковский сектор все активнее ориентируется на потребности конкретных отраслей малого бизнеса, предлагая не просто сервис, а комплексные решения с реальной пользой.

"Шеф в деле" – всероссийский гастрономический проект Россельхозбанка и бренд-амбассадора банка Константина Ивлева, направленный на поддержку малого бизнеса в сфере общепита. Цель проекта – найти яркие локальные бренды и рассказать о них всей стране. Прием заявок открыт до 15 июня 2025 года.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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