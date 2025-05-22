Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 20,5%

Предложение доступно для новых и действующих клиентов банка Алтая

22 мая 2025, 14:15, ИА Амител erid: 2W5zFJGQpdN

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба компании

Вклады в Россельхозбанке стали еще выгоднее. Теперь максимальная ставка составляет 20,5% для вкладов на три месяца. Такие условия доступны как для новых, так и для действующих клиентов банка и распространяются на всю линейку продуктов: "Свой вклад", "Доходный" и "Доходный Пенсионный".

Клиенты из Алтайского края и Республики Алтай продолжают доверять средства Россельхозбанку. С начала года розничный портфель средств физлиц в региональном филиале банка увеличился более чем на 1 млрд рублей, достигнув отметки 27,5 млрд рублей.

"Россельхозбанк заинтересован в повышении доходов действующих и новых клиентов. Мы увеличили процентную ставку при открытии вклада на три месяца", – сказала руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Людмила Корсакова.

По ее словам, это один из наиболее популярных вариантов, сочетающий высокий доход и скорость его получения.

Подробнее об открытии вклада и других продуктах и операциях можно узнать в офисах РСХБ. А также через интернет-банк, мобильное приложение, по номеру 8-800-100-0-100 или на сайте rshb.ru.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015; ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Реклама