Россельхозбанк предлагает кредитную карту "Своя" с 115 днями без процентов

А еще по этой карте есть бонусы

19 февраля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGdkLuv

Карта Россельхозбанка / Фото: пресс-служба банка

Жизнь полна неожиданных ситуаций, и порой деньги нужны срочно и на короткий срок. В таких случаях отличным решением может стать кредитная карта "Своя" от Россельхозбанка. Уже более 6 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай выбрали этот финансовый инструмент, и с каждым месяцем количество пользователей продолжает расти. Только с начала 2025 года картами воспользовались порядка 400 новых клиентов. К тому же карта предоставляет льготный период для погашения задолженности, который длится до 115 дней без начисления процентов. Полные условия можно найти на официальном сайте банка.

"Вся информация доступна в мобильном приложении РСХБ. Если есть необходимость, специалист в банке всегда объяснит, в какие даты можно погашать задолженность, чтобы оставаться в графике беспроцентного периода. Немаловажный факт, что своевременное погашение задолженности по кредитной карте обеспечит наличие положительной кредитной истории и может пригодиться в будущем, если в планах привлечение заемных средств на крупную сумму, например, автокредит или ипотека", – пояснила заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Дополнительный приятный бонус: за каждую покупку по кредитной карте "Своя", а также за расчеты с использованием дебетовой карты "Своя" от РСХБ начисляется кешбэк до 15% в виде бонусных баллов по программе лояльности "Урожай". Клиент получает баллы каждый месяц и может их использовать для получения сертификатов крупных торговых сетей, таких как "М.Видео", "Детский мир", "Л'Этуаль", Ozon ("Озон"), Wildberries ("Вайлдберриз"), а также для покупки авиа- и ж/д билетов, бронирования отелей и даже приобретения фермерских товаров на платформе "Свое Родное".

Для международных расчетов Россельхозбанк предлагает карту Union Pay ("Юнион Пэй") с теми же условиями по льготному периоду погашения задолженности – до 115 дней. Оформить карту можно в любом офисе Алтайского регионального филиала банка, на его официальном сайте или через мобильное приложение РСХБ. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону 8-800-100-0-100.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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