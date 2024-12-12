Россельхозбанк предлагает жителям Алтая вклады с повышенной ставкой до 24% годовых
Они доступны как для новых, так и для действующих клиентов
12 декабря 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8JuNMr
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам – теперь доходность может достигать 24% годовых. Максимальная ставка будет доступна на полгода для новых клиентов, а также для действующих, которые не имели вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.
Какие есть условия открытия вклада под 24%?
Продукт "Свой вклад" предлагает ставку 24% годовых при открытии в мобильном приложении РСХБ и размещении средств на шесть месяцев без возможности пополнения или снятия. Максимальная доходность трехмесячного депозита "Свой вклад" – 23% годовых. Проценты выплачивают по окончании срока размещения.
"Повышение ставок до 24% годовых – это наша реакция на запрос рынка и возможность сделать вклад наших клиентов не только надежным, но и действительно выгодным", – сказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.И подчеркнула, что доверие клиентов – главный приоритет компании, который банк всегда стремится оправдывать.
Кто может воспользоваться предложением?
"Свой вклад" могут открыть:
- новые клиенты банка;
- действующие клиенты, у которых не было вкладов или накопительных счетов за последние 30 дней перед открытием этого вклада.
Как управлять вкладом?
Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны в отделениях банка, мобильном приложении и интернет-банке. Более подробную информацию о продуктах можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, контактном центре и на официальном сайте rshb.ru.
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17:34:45 12-12-2024
24%-это скока ставка будет 20 декабря от центрабанка
17:48:11 12-12-2024
это чуть ниже инфляции?
18:01:49 12-12-2024
Это все от лукавого...