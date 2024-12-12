Россельхозбанк предлагает жителям Алтая вклады с повышенной ставкой до 24% годовых

Они доступны как для новых, так и для действующих клиентов

12 декабря 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8JuNMr

Вклад. Процентная ставка / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам – теперь доходность может достигать 24% годовых. Максимальная ставка будет доступна на полгода для новых клиентов, а также для действующих, которые не имели вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.

Какие есть условия открытия вклада под 24%?

Продукт "Свой вклад" предлагает ставку 24% годовых при открытии в мобильном приложении РСХБ и размещении средств на шесть месяцев без возможности пополнения или снятия. Максимальная доходность трехмесячного депозита "Свой вклад" – 23% годовых. Проценты выплачивают по окончании срока размещения.

"Повышение ставок до 24% годовых – это наша реакция на запрос рынка и возможность сделать вклад наших клиентов не только надежным, но и действительно выгодным", – сказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.И подчеркнула, что доверие клиентов – главный приоритет компании, который банк всегда стремится оправдывать.

Кто может воспользоваться предложением?

"Свой вклад" могут открыть:

новые клиенты банка;

действующие клиенты, у которых не было вкладов или накопительных счетов за последние 30 дней перед открытием этого вклада.

Как управлять вкладом?

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны в отделениях банка, мобильном приложении и интернет-банке. Более подробную информацию о продуктах можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, контактном центре и на официальном сайте rshb.ru.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама