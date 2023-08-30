Россельхозбанк продолжает набор в "Школу фермера". Как стать участником?

Но прием заявок скоро завершится

30 августа 2023, 17:45, ИА Амител erid: LjN8Jy3Fq

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Аграриев Алтайского края приглашают стать слушателями бесплатной "Школы фермеров" от Россельхозбанка. Открытие школы запланировано на 20 сентября 2023 года, но заявки от соискателей принимают до понедельника, 4 сентября. В этом году обучение пройдет по двум направлениям: растениеводство и пчеловодство.

Для кого этот проект?

"Сейчас в хозяйстве у меня 60 ульев, собираем мед горного разнотравья. Хочу и здесь все поставить на научные рельсы. Я вообще учиться люблю. В первом наборе школы отучился по направлению растениеводство. Почерпнул много нового, по-другому посмотрел на свой опыт ведения хозяйства, понял многие свои ошибки и достижения, чем они были обусловлены. Я готов не только учиться у других, но и свой опыт могу рассказать", - рассказал фермер из Усть-Коксинского района Республики Алтай Виктор Пятков.

В этом году он планирует пройти обучение пчеловодству. Пятков благодарит Россельхозбанк за "Школу фермеров". По его словам, это был сильный толчок в развития хозяйства. Еще занятия не начались, а он уже думает, какой бизнес-план будет писать по расширению своего медового дела.

"Это первый в России образовательный проект для сектора АПК, который реализуется Россельхозбанком на базе ведущих аграрных вузов страны при поддержке Министерства сельского хозяйства с 2020 года. Мы видим, как меняется отношение к сельскому хозяйству, как активно идут на обучение фермеры, понимая, что без образования и новых знаний сложно развиваться в этой сфере", - прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

И добавил, что за парту "Школы фермера" не боятся сесть как уже опытные аграрии, так и только начинающие. РСХБ приглашает фермеров Алтая получить новые знания, познакомиться с деятельностью ведущих и успешных предприятий края, научных подходах и новациях в различных направлениях АПК, программах господдержки и на основе этого построить успешный бизнес в агросекторе.

В конкурсном отборе могут принять участие физические лица (в том числе ведущие личное подсобное хозяйство, индивидуальные предприниматели, члены и главы крестьянских хозяйств), с высшим образованием зарегистрированные в Алтайском крае и Республике Алтай.

Где и как проходит обучение?

Бесплатное обучение пройдет на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке регионального министерства сельского хозяйства. Обучение организовано в формате профессиональной переподготовки, полученные на лекциях теоретические знания закрепляются во время практических занятий на агропредприятиях региона. Слушатели "Школы фермера" получают новые знания и опыт, позволяющие им запустить агробизнес с нуля либо вывести имеющееся фермерское хозяйство на новый уровень.

Курс обучения завершается защитой бизнес-планов, разработанных участниками для своего агропредприятия (имеющегося или только задуманного) с помощью преподавателей школы. Выпускники получат диплом государственного образца о переподготовке и смогут открыть рентабельный фермерский бизнес или развивать уже действующий, избегая многих ошибок.

За два года участия Алтайского края и Республики Алтай в проекте агробизнес начали развивать 70 новых дипломированных фермеров, четверо получили гранты на свое развитие от РСХБ и членов Союза КФФ. В своем деле выпускники активно пользуются программами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Учебные группы не распадаются после окончания обучения, активно взаимодействуют и поддерживают общение в чатах и сообществах выпускников, продолжая учиться друг у друга.

Обучение продлится два с половиной месяца. В образовательном процессе активно задействована экосистема Свое Фермерство РСХБ на базе которой проходит обучение. Подать заявку можно по этой ссылке, получить дополнительную информацию можно по телефону: (3852) 55-68-29 (1063).

АО "Россельхозбанк"

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