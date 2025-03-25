Россельхозбанк возобновил прием заявок на "Cемейную ипотеку" на Алтае

Условия получения изменились

25 марта 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJj1Cn4

Ипотека от Россельхозбанка / Фото: пресс-служба РСХБ

Россельхозбанк объявил о начале приема заявок по программе "Семейная ипотека", обновив ее условия. Теперь возможность оформления жилищного кредита с господдержкой получили жители всех регионов России. Подробности рассказали в пресс-службе банка.

Востребованная программа

Покупка квартиры – важное и часто долгожданное решение для многих жителей страны.

"Накопить нужную сумму довольно сложно. Государственная программа льготного кредитования "Семейная ипотека" впервые была запущена в 2018 году и уже помогла молодым семьям с детьми приобрести готовое жилье на выгодных условиях. Эта программа востребована на рынке и ее возобновление поможет многим решить свои жилищные проблемы. Мы работаем над тем, чтобы процесс получения ипотеки был максимально комфортным и быстрым", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Он подчеркнул, что в РСХБ делают все, чтобы процесс оформления ипотеки был как можно более удобным и быстрым.

Как изменились условия?

Условия программы "Семейная ипотека":

программа доступна для семей с детьми в возрасте до 7 лет, семей с несовершеннолетним ребенком-инвалидом, а также для многодетных семей, в которых двое и более детей до 18 лет;

минимальная сумма кредита снижена до 3 млн рублей;

для жителей Алтайского края размер кредита может колебаться от 3 до 6 млн рублей;

купить можно как готовое жилье (по договору купли-продажи с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, который является первым собственником и не связан с управляющими компаниями инвестиционных фондов), так и жилье на стадии строительства (по договору участия в долевом строительстве с юридическим лицом, не являющимся управляющей компанией инвестиционного фонда);

ставка по кредиту составляет 6% при наличии личного страхования и 7% без такового.

Оформить его можно на онлайн-платформе "Свое Жилье", ориентированной на приобретение недвижимости. Полные условия программы можно найти на порталах "Свое Жилье" или "Свое Село".

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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