Рассказываем, жители каких районов попадают под программу, где и на каких условиях они смогут оформить заявку

17 мая 2023, 16:16, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxHGtYF

Дом. Семья / Фото: zinkevych / freepik.com

В конце марта Россельхозбанк стал выдавать сельские ипотечные кредиты по программе правительства России для приграничных территорий. Размер ставки составил 0,1% при условии личного страхования. Ипотеку можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нём жилья, а также на строительство дома на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением не более 30 тыс. человек. С августа 2022 года она стала бессрочной.

Жители каких районов могут оформить сельскую ипотеку?

В Алтайском крае под сельское ипотечное кредитование попадают:

Бурлинский район;

Змеиногорский район;

Ключевский район;

Локтевский район;

Табунский район;

Третьяковский район;

Славгород.

Правительственная программа направлена на уменьшение оттока населения из регионов и на улучшение качества жизни сельчан.

Алексей Орешенков, сотрудник ОМВД РФ по Локтевскому району, стал первым в Алтайском крае, кому Россельхозбанк выдал ипотечный кредит по такой ставке. Алексей с семьёй живёт и работает в Горняке и давно хотел улучшить жилищные условия.

"Услышал о сельской ипотеке и обратился в Россельхозбанк. Сотрудники предложили условия ещё лучше – сельскую ипотеку для жителей приграничных регионов под 0,1%. Всё объяснили, просчитали, я собрал необходимые документы и всё. Совместными усилиями у нас всё получилось. Считал, что это нереально. Спасибо сотрудникам Россельхозбанка за внимание и помощь. Сейчас делаем косметический ремонт и обживаем новые возможности", – рассказал Алексей.

Кто может стать заёмщиком и какую сумму взять?

Заёмщиком могут стать россияне от 21 года до 65 лет. Клиенты могут приобрести жильё с помощью кредита от 3%. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, максимальный – 5 млн рублей. Выдаётся он максимум на 25 лет. Обязательный первоначальный взнос – 10% от стоимости объекта. При покупке возможно использовать материнский капитал.

"Всего с начала действия программы в Алтайском крае и Республике Алтай Россельхозбанк выдал кредитов по сельской ипотеке на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей. Свои жилищные условия улучшили более 1,6 тыс. семей. В настоящий момент есть возможность для жителей семи муниципальных районов Алтайского края сделать это на самых выгодных условиях. Для жителей Алтайского края и Республики Алтай остаётся возможность сельской ипотеки от 3% при условии личного страхования", – прокомментировал директор Алтайского регионального филиала "Россельхозбанка" Николай Бойко.

Подать заявку на сельскую ипотеку можно через порталы "Своё Жильё" и "Своё Село", где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек, а также на сайте банка либо через мобильное приложение.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах "Россельхозбанка" в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в ипотечном центре РСХБ по адресу: пр. Ленина, 80Б, на официальном сайте банка и по номеру телефона контакт-центра: 8-800-100-0-100.

От 0,1% годовых* на строительство и покупку жилья за городом на приграничных муниципальных образованиях. Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях) приграничных муниципальных образований**, в том числе: на приобретение жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи; на строительство/завершение строительства жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, по договору подряда с подрядной организацией***, на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией, ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен заемщику только один раз. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей включительно до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия решения АО "Россельхозбанк" – 85 календарных дней. Срок кредита – до 25 лет включительно.



*Процентная ставка составляет от 0,1 % годовых.

**Понятия "Сельские территории" и "Сельские агломерации" приграничных муниципальных образований определяются в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленный гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 30.11.2019 №1567.

***Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям АО "Россельхозбанк".

Информация действительна на 15.03.2023.

АО "Россельхозбанк"

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