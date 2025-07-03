Россельхозбанк запустил акцию с повышенными ставками по накопительным счетам

Клиенты могут получать выгоду до 20,25% годовых

03 июля 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFG5z3UL

"Россельхозбанк" / Фото; пресс-служба банка

Россельхозбанк запускает акцию для своих клиентов. Теперь активные пользователи могут получать выгоду до 16% годовых на накопительном счете "Мой счет" и до 20,25% годовых на счете "Ультра". Условия простые: чем больше клиент тратит, тем выше процент, который банк начисляет на счет.

Для "Моего счета" ставка увеличится с 9% до:

14% годовых, если траты по картам составят от 10 000 рублей в месяц;

15% годовых при расходах от 30 000 рублей в месяц;

16% годовых при расходах от 50 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для начисления повышенных процентов – три млн рублей.

Что касается счета "Ультра", его доходность вырастет с базовых 12% до:

17% годовых при расходах от 50 000 рублей в месяц;

20,25% годовых при тратах от 250 000 рублей в месяц.

Для "Ультра" максимальная сумма, на которую начисляют повышенные проценты, составляет 10 млн рублей.

Кроме того, новым клиентам банка по-прежнему предлагают приветственную ставку – 19% годовых на первые три месяца. Для этого достаточно открыть накопительный счет "Мой счет" в рублях.

Деньги, размещенные на этих счетах, остаются свободными для управления в любое время, а проценты начисляют на ежедневный остаток с выплатой каждый месяц. Это позволяет эффективно управлять средствами без потери доходности.

"Россельхозбанк постоянно совершенствует продуктовую линейку, адаптируя ее под условия рынка и потребности клиентов. В условиях меняющейся ключевой ставки мы придерживаемся стратегии ценообразования, позволяющей увеличить доходы наших клиентов", – заявила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Акция с повышенными процентными ставками продлится до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно через интернет-банк или в отделениях РСХБ.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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