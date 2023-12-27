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Россельхознадзор ограничит транзит американской курятины из-за птичьего гриппа

После прилета в Калифорнию в рамках осенней миграции миллионов водоплавающих вирус птичьего гриппа начал стремительно распространяться по США

27 декабря 2023, 21:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россельхознадзор собирается ограничить транзит американской курятины в Казахстан. Как сообщает РИА Новости, ведомство объясняет такие ограничения необходимостью защититься от распространения гриппа птиц, с которым на американском континенте сложилась нестабильная ситуация.

Напомним, что ранее западные СМИ писали, что в США могла начаться эпидемия этого заболевания. После прилета в Калифорнию в рамках осенней миграции миллионов водоплавающих вирус птичьего гриппа начал стремительно распространяется по всей стране.

Россельхознадзор считает, что на фоне этого необходимо ограничить провоз курятины из США по территории России, в том числе в Казахстан – это основное направление транзита через РФ.

сельское хозяйство

Комментарии 1

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Гость

22:30:09 27-12-2023

Не с теми вы порядки навотдите. Косоглазых чайников за великую китайскую стену всех загнать, со всеми ихними заразами.

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