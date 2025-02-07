Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе магазинов сети "Светофор"
ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети
07 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
Грубые нарушения в работе торговых точек сети "Светофор" выявил Россельхознадзор. Это произошло в магазинах в Московской, Ростовской, Новгородской и Вологодской областях. Претензии связаны с содержанием молока, мяса и рыбы, а также с исполнением технических требований. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Так, на продуктах отсутствовала маркировка, а информация на упаковках не читалась. Помимо этого, товары на полках были с истекшим сроком годности, их хранили при неправильном температурном режиме или вовсе без упаковки.
Россельхознадзор зафиксировал в 60 торговых точках Ростовской области 91 нарушение.
"Часть продукции животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность", – подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, грубые нарушения выявили в магазинах "Светофор" в Люберецком и Раменском районах Московской области, а также в двух торговых точках в Новгородской и Вологодской областях.
Кроме того, Федеральная налоговая служба начала ликвидацию АО "Инвест стандарт", которому и принадлежит часть супермаркетов сети "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Причиной стали недостоверные сведения об адресе, на который зарегистрирована компания.
"Инвест стандарт" зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по этому адресу", – уточняет "Коммерсантъ".
Учредители компании пытались сменить адрес в документах в конце октября 2024 года и подали в ФНС соответствующее заявление. В это же время депутаты Госдумы и ФАС обратились в прокуратуру с просьбой проверить сеть "Светофор". Такая необходимость возникла из-за жалоб на работу с поставщиками и нарушений санитарно-гигиенических норм.
08:24:50 07-02-2025
А я еще думаю почему там цены дешевле. Мороженное вообще раза в 3 дешевле, чем в специализированных киосках. По вкусу такое же, наверное не такое по качеству
20:46:56 07-02-2025
Гость (08:24:50 07-02-2025) А я еще думаю почему там цены дешевле. Мороженное вообще раз... Там не мороженое, а подкрашенная замороженная вода.
08:44:28 07-02-2025
Светофор - это сеть, продающая несертифицированный товар
09:19:43 07-02-2025
гость (08:44:28 07-02-2025) Светофор - это сеть, продающая несертифицированный товар... Да? То есть та же Торговая Площадь часть товара сертифицирует, а часть такого же ровно - нет? Или как это работает? Если б там продавали то, чего нет в других местах, еще можно б было понять, что производят непонятно где и кто. Но продают-то ровно те же марки.
14:12:15 07-02-2025
Гость (09:19:43 07-02-2025) Да? То есть та же Торговая Площадь часть товара сертифицируе... торговые марки для светофора делают отдельную продукцию с очень сильно заниженным качеством это уже давно не секрет.
14:17:50 07-02-2025
Гость (14:12:15 07-02-2025) торговые марки для светофора делают отдельную продукцию с оч... И как это соотносится с утверждением выше о том, что там продается несертифицированный товар? Многие конторы, не будем показывать пальцем, кроме всего прочего делают свои "домашние" бренды, которые по качеству далеки от совершенства. Типа "Плати меньше, живи лучше", и?
09:13:24 07-02-2025
смена владельца скорее всего...доходы оч хорошие...а все эти грубые нарушения-просто повод...
09:17:54 07-02-2025
. (09:13:24 07-02-2025) смена владельца скорее всего...доходы оч хорошие...а все эти... Ага, Домодедово вон уже того, отжали) Сейчас отдадут кому надо, и внезапно окажется, что все ок и можно работать дальше ровно так же, как работали раньше.
09:15:41 07-02-2025
Вчера в Маяке купил сливочное масло 82.5% за 111 рублей. Наверно, маргарин. Пишут из сливок изготовлено.
10:15:24 07-02-2025
Гость (09:15:41 07-02-2025) Вчера в Маяке купил сливочное масло 82.5% за 111 рублей. Нав... Такое масло можно купить во всех магазинах. Покупал - это не сливочное масло по ГОСТ. Чем занимается Роспотребнадзор, только озвучивает факты, а кто защитит потребителя от плохих продуктов?
10:23:19 07-02-2025
Гость (09:15:41 07-02-2025) Вчера в Маяке купил сливочное масло 82.5% за 111 рублей. Нав... ------- в ленте тож такое есть, из сливок за 104) кстати, оно не хуже, чем за 200! точно также масло там не чувствуется)
09:32:28 07-02-2025
Все перечисленные нарушения есть в любой сети. Здесь кто конкретно принял решение
09:34:45 07-02-2025
А наш потребнадзор со свтофорскими курит.
Потому жалобы на их товар не принимает. (2раза пробовал)
09:41:44 07-02-2025
В светофоре можно покупать только отраву от комаров. И то ели только в продаже будет.
09:52:50 07-02-2025
Гость (09:41:44 07-02-2025) В светофоре можно покупать только отраву от комаров. И то ел... Можно покупать, а можно не покупать. Теперь - точно не покупать.
09:48:24 07-02-2025
Вы видели какой денежный оборот у "Маяка" и "Световора"? Кому то он видно спать не дает спокойно! В нашей стране всегда так не хочешь делиться - давай "до свиданья!" Сколько лет они работали так и никому до них дела не было. А тут внезапно проверки начались... А пенсионерам и многонеимущим - не кушали хорошо и не стоит начинать. До вас никому дела нет! Хотя нет! делают вид, что заботятся о вас своими действиями... А то что им больше негде дешевые продукты покупать на свои копейки никого не интересует.
20:46:16 07-02-2025
Гость (09:48:24 07-02-2025) Вы видели какой денежный оборот у "Маяка" и "Световора"? Ко... Я пенсионерка, но просрочку из "Светофора" ни за что покупать не будуЮ даже по очень низкой цене! Травят народ в вашем "Светофоре"!
09:56:40 07-02-2025
Все гораздо тривиальнее.
"X5" решила выводить на рынок новые магазины-дисконты "Чижик" Но внезапно оказалось, что в новом дисконте предполагаются цены выше, чем,есть сейчас в светофоре. Естественно, такой расклад лишит владельцев чижика большого количества прибыли. Поэтому и решили замочить конкурента административным ресурсом - отсюда и команда "фас!"
10:00:05 07-02-2025
Классический способ устранения серьёзного конкурента. Ведь подобные нарушения есть буквально в любой торговой сети
10:24:10 07-02-2025
А почему шмоном занимается росСельхознадзор, а не росПОТРЕБнадзор?