Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе магазинов сети "Светофор"

ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети

07 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Магазин / Фото: unsplash.com/ Eduardo Soares

Грубые нарушения в работе торговых точек сети "Светофор" выявил Россельхознадзор. Это произошло в магазинах в Московской, Ростовской, Новгородской и Вологодской областях. Претензии связаны с содержанием молока, мяса и рыбы, а также с исполнением технических требований. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Так, на продуктах отсутствовала маркировка, а информация на упаковках не читалась. Помимо этого, товары на полках были с истекшим сроком годности, их хранили при неправильном температурном режиме или вовсе без упаковки.

Россельхознадзор зафиксировал в 60 торговых точках Ростовской области 91 нарушение.

"Часть продукции животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность", – подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, грубые нарушения выявили в магазинах "Светофор" в Люберецком и Раменском районах Московской области, а также в двух торговых точках в Новгородской и Вологодской областях.

Кроме того, Федеральная налоговая служба начала ликвидацию АО "Инвест стандарт", которому и принадлежит часть супермаркетов сети "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Причиной стали недостоверные сведения об адресе, на который зарегистрирована компания.

"Инвест стандарт" зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по этому адресу", – уточняет "Коммерсантъ".

Учредители компании пытались сменить адрес в документах в конце октября 2024 года и подали в ФНС соответствующее заявление. В это же время депутаты Госдумы и ФАС обратились в прокуратуру с просьбой проверить сеть "Светофор". Такая необходимость возникла из-за жалоб на работу с поставщиками и нарушений санитарно-гигиенических норм.