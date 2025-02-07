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Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе магазинов сети "Светофор"

ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети

07 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Магазин / Фото: unsplash.com/ Eduardo Soares
Магазин / Фото: unsplash.com/ Eduardo Soares

Грубые нарушения в работе торговых точек сети "Светофор" выявил Россельхознадзор. Это произошло в магазинах в Московской, Ростовской, Новгородской и Вологодской областях. Претензии связаны с содержанием молока, мяса и рыбы, а также с исполнением технических требований. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Так, на продуктах отсутствовала маркировка, а информация на упаковках не читалась. Помимо этого, товары на полках были с истекшим сроком годности, их хранили при неправильном температурном режиме или вовсе без упаковки.

Россельхознадзор зафиксировал в 60 торговых точках Ростовской области 91 нарушение.

"Часть продукции животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность", – подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, грубые нарушения выявили в магазинах "Светофор" в Люберецком и Раменском районах Московской области, а также в двух торговых точках в Новгородской и Вологодской областях.

Кроме того, Федеральная налоговая служба начала ликвидацию АО "Инвест стандарт", которому и принадлежит часть супермаркетов сети "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Причиной стали недостоверные сведения об адресе, на который зарегистрирована компания.

"Инвест стандарт" зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по этому адресу", – уточняет "Коммерсантъ".

Учредители компании пытались сменить адрес в документах в конце октября 2024 года и подали в ФНС соответствующее заявление. В это же время депутаты Госдумы и ФАС обратились в прокуратуру с просьбой проверить сеть "Светофор". Такая необходимость возникла из-за жалоб на работу с поставщиками и нарушений санитарно-гигиенических норм.

Россия проверки магазины

Комментарии 20

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Гость

08:24:50 07-02-2025

А я еще думаю почему там цены дешевле. Мороженное вообще раза в 3 дешевле, чем в специализированных киосках. По вкусу такое же, наверное не такое по качеству

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Гость

20:46:56 07-02-2025

Гость (08:24:50 07-02-2025) А я еще думаю почему там цены дешевле. Мороженное вообще раз... Там не мороженое, а подкрашенная замороженная вода.

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гость

08:44:28 07-02-2025

Светофор - это сеть, продающая несертифицированный товар

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Гость

09:19:43 07-02-2025

гость (08:44:28 07-02-2025) Светофор - это сеть, продающая несертифицированный товар... Да? То есть та же Торговая Площадь часть товара сертифицирует, а часть такого же ровно - нет? Или как это работает? Если б там продавали то, чего нет в других местах, еще можно б было понять, что производят непонятно где и кто. Но продают-то ровно те же марки.

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Гость

14:12:15 07-02-2025

Гость (09:19:43 07-02-2025) Да? То есть та же Торговая Площадь часть товара сертифицируе... торговые марки для светофора делают отдельную продукцию с очень сильно заниженным качеством это уже давно не секрет.

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Гость

14:17:50 07-02-2025

Гость (14:12:15 07-02-2025) торговые марки для светофора делают отдельную продукцию с оч... И как это соотносится с утверждением выше о том, что там продается несертифицированный товар? Многие конторы, не будем показывать пальцем, кроме всего прочего делают свои "домашние" бренды, которые по качеству далеки от совершенства. Типа "Плати меньше, живи лучше", и?

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.

09:13:24 07-02-2025

смена владельца скорее всего...доходы оч хорошие...а все эти грубые нарушения-просто повод...

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Гость

09:17:54 07-02-2025

. (09:13:24 07-02-2025) смена владельца скорее всего...доходы оч хорошие...а все эти... Ага, Домодедово вон уже того, отжали) Сейчас отдадут кому надо, и внезапно окажется, что все ок и можно работать дальше ровно так же, как работали раньше.

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Гость

09:15:41 07-02-2025

Вчера в Маяке купил сливочное масло 82.5% за 111 рублей. Наверно, маргарин. Пишут из сливок изготовлено.

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Гость

10:15:24 07-02-2025

Гость (09:15:41 07-02-2025) Вчера в Маяке купил сливочное масло 82.5% за 111 рублей. Нав... Такое масло можно купить во всех магазинах. Покупал - это не сливочное масло по ГОСТ. Чем занимается Роспотребнадзор, только озвучивает факты, а кто защитит потребителя от плохих продуктов?

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Гость

10:23:19 07-02-2025

Гость (09:15:41 07-02-2025) Вчера в Маяке купил сливочное масло 82.5% за 111 рублей. Нав... ------- в ленте тож такое есть, из сливок за 104) кстати, оно не хуже, чем за 200! точно также масло там не чувствуется)

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Гость

09:32:28 07-02-2025

Все перечисленные нарушения есть в любой сети. Здесь кто конкретно принял решение

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Гость

09:34:45 07-02-2025

А наш потребнадзор со свтофорскими курит.
Потому жалобы на их товар не принимает. (2раза пробовал)

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Гость

09:41:44 07-02-2025

В светофоре можно покупать только отраву от комаров. И то ели только в продаже будет.

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Гость

09:52:50 07-02-2025

Гость (09:41:44 07-02-2025) В светофоре можно покупать только отраву от комаров. И то ел... Можно покупать, а можно не покупать. Теперь - точно не покупать.

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Гость

09:48:24 07-02-2025

Вы видели какой денежный оборот у "Маяка" и "Световора"? Кому то он видно спать не дает спокойно! В нашей стране всегда так не хочешь делиться - давай "до свиданья!" Сколько лет они работали так и никому до них дела не было. А тут внезапно проверки начались... А пенсионерам и многонеимущим - не кушали хорошо и не стоит начинать. До вас никому дела нет! Хотя нет! делают вид, что заботятся о вас своими действиями... А то что им больше негде дешевые продукты покупать на свои копейки никого не интересует.

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Гость

20:46:16 07-02-2025

Гость (09:48:24 07-02-2025) Вы видели какой денежный оборот у "Маяка" и "Световора"? Ко... Я пенсионерка, но просрочку из "Светофора" ни за что покупать не будуЮ даже по очень низкой цене! Травят народ в вашем "Светофоре"!

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Гость

09:56:40 07-02-2025

Все гораздо тривиальнее.
"X5" решила выводить на рынок новые магазины-дисконты "Чижик" Но внезапно оказалось, что в новом дисконте предполагаются цены выше, чем,есть сейчас в светофоре. Естественно, такой расклад лишит владельцев чижика большого количества прибыли. Поэтому и решили замочить конкурента административным ресурсом - отсюда и команда "фас!"

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Чучмек

10:00:05 07-02-2025

Классический способ устранения серьёзного конкурента. Ведь подобные нарушения есть буквально в любой торговой сети

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Гость

10:24:10 07-02-2025

А почему шмоном занимается росСельхознадзор, а не росПОТРЕБнадзор?

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